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В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о российских военных

Там также рекомендовали принять закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против России

Фото: Global Look Press

Поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет, за распространение фейков о действиях Вооруженных силах (ВС) РФ одобрил сегодня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Как сообщается, уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». 

Нарушителей законодательства предлагается наказывать штрафом до 1,5 млн руб. или лишением свободы сроком до трех лет. Отмечается, что если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы увеличится от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то в таком случае наказание составит от 10 до 15 лет.

Помимо этого комитет рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничением свободы, либо ее лишением на срок до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

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