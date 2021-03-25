Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:26

Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх в Пекине

Спортсмены из других стран пригрозили тем, что откажутся от участия в Паралимпиаде

Фото: Global Look Press

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине, сообщается на сайте МПК.

«Мы в МПК твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше заветное событие», – говорится в сообщении.

Там пояснили, что за последние 12 часов огромное количество участников связалось с ними и заявили, что откажутся участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 года если они не изменят свое решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

«В целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Беларуси», – добавили в комитете.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 17 часов назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Общество 13 минут назад

В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о российских военных

Происшествия 25 минут назад

Сочи тряхануло. Магнитуда землетрясения составила четыре-пять баллов

Общество 44 минуты назад

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы

Общество 1 час назад

Радиостанция «Эхо Москвы» ликвидируется после блокировки

Общество 2 часа назад

В Москве отменили QR-коды и большинство ковидных ограничений

Общество 3 часа назад

Комиссия за покупку долларов и евро у брокеров с 3 марта составит не менее 30%

Общество 4 часа назад

Военная операция на Украине. День восьмой. Онлайн (обновляется)

Политика 4 часа назад

Леонид Радзиховский: «Даже если Киев будет взят, всё не закончится»

Общество 4 часа назад

«Воздушные тревоги слышны каждый день». Как жители Украины переживают боевые действия

Общество 14 часов назад

За билеты из Милана в Москву заплатила 100 тысяч рублей. Москвичка рассказала, как выбралась из Италии после начала военной спецоперации

Политика 14 часов назад

Генассамблея ООН потребовала от России немедленно вывести войска из Украины

Политика 15 часов назад

В ходе «спецоперации» на Украине погибли 498 российских солдат – Минобороны

Политика 15 часов назад

Переговоры с украинской делегацией намечены на 3 марта – Мединский

Политика 16 часов назад

«Роскомсвобода»: В России наблюдается блокировка одного из доменов YouTube

Общество 16 часов назад

«Нам повезло, а кому-то - не очень». Как беженцы из ДНР и ЛНР обживаются в России

Общество 17 часов назад

Астролог Зараев, спрогнозировавший катаклизмы на Украине в 2022 году, назвал время окончания военной спецоперации

Политика 17 часов назад

Минпросвет проведёт открытый урок об «освободительной миссии на Украине»

Политика 17 часов назад

«Правду говорить не можем, врать не хотим»: Журналисты меняют форматы и уезжают из страны

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика