Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине, сообщается на сайте МПК.

«Мы в МПК твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше заветное событие», – говорится в сообщении.

Там пояснили, что за последние 12 часов огромное количество участников связалось с ними и заявили, что откажутся участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 года если они не изменят свое решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

«В целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Беларуси», – добавили в комитете.