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Комиссия за покупку долларов и евро у брокеров с 3 марта составит не менее 30%

В ЦБ заявили, что такая мера позволит выровнять конкурентные условия между банками и брокерами

Фото: Global Look Press

Российские брокеры с сегодняшнего дня будут взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами иностранной валюты (доллары, евро, фунты). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Банк России.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», – рассказали в регуляторе.

Как отмечается, предписание будет действовать до его отмены.

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