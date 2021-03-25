Комиссия за покупку долларов и евро у брокеров с 3 марта составит не менее 30%

Российские брокеры с сегодняшнего дня будут взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами иностранной валюты (доллары, евро, фунты). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Банк России.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», – рассказали в регуляторе.

Как отмечается, предписание будет действовать до его отмены.