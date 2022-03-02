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За билеты из Милана в Москву заплатила 100 тысяч рублей. Москвичка рассказала, как выбралась из Италии после начала военной спецоперации

Людмила Чернавская улетела из Италии 27-го февраля на стыковочных рейсах

Фото: Global Look Press

Основатель турагентства Trinity Moms Travel Людмила Чернавская была в Милане с 18 по 27 февраля, это была деловая поездка. 27-го вечером она должна была вылететь в Москву вечерним рейсом «Аэрофлота», но после начала военной операции страны ЕС одна за другой стали закрывать воздушное пространство для России.

– Я в принципе смотрела за новостной повесткой и была готова к тому, что Италия тоже закроет воздушное пространство, но я все-таки надеялась, что будет дано какое-то время и мне удастся улететь, – рассказывает Людмила.

Днём её рейс ещё стоял в расписании, но когда они приехала в аэропорт, на табло появилась информация, что он отменён. Работники «Аэрофлота» на своём окошке в аэропорту повесили уведомление, что пассажиры должны зарегистрироваться в мобильном приложении МИДа «Зарубежный помощник», подать заявку, но не ждать вывозного рейса, а попытаться выбраться самим альтернативными путями, покупать авиабилеты.

– Я не стала даже регистрироваться в приложении. Смысла в этом не было. Многие говорили, что оно не работало толком, люди не могли зарегистрироваться. Я связалась со своими коллегами и они в режиме реального времени купили мне билеты, – говорит Чернавская. 

Людмиле купили билет до Стамбула и оттуда до Москвы. Одну ночь ей пришлось провести в Стамбуле в гостинице. Билеты обошлись ей примерно в 90 тысяч рублей, все расходы на возвращение домой в 100 тысяч рублей.

В самолёте с ней летела группа организованных туристов из Болгарии, они из Софии доехали автобусом до Стамбула.

– Моё направление не сильно дальнее и Стамбул — огромный хаб, там много рейсов, да и деньги и у меня были. А что делать самостоятельным туристам, которые застряли в Доминикане, Мексике или на Кубе? – задаётся вопросом основатель турагентства Trinity Moms Travel.

Теги: #Санкции

Рубрика: Общество

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