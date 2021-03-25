«Совсем перестали бояться врать!»: В сети смеются над опросом, который показал рост доверия власти на фоне «спецоперации» в Украине

Фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги опроса, согласно которому уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов.

Социологи провели исследование 25-27 февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. 71 % респондентов по данным фонда заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60 %.

Скорее не доверяют Путину 18 % (29 % - 20 февраля). Затруднились ответить на вопрос 11 %.

Скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71 % (64 - 20 февраля). Скорее плохой работу главы государства признают 15 % (21 % - 20 февраля). Еще 14 % затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» провели 25-27 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

В соцсетях от таких цифр схватились за голову, так как уверены, что ничего общего с реальностью такие цифры не имеют.

«Что за бред? Чушь и дичь. Не злите народ, а то аукнется», - написал читатель.

«Хорошая шутка», - оценил юмор властей россиянин.

«А чего не 80 %? На очереди 146 %?» - задался вопросом москвич.

«Как у Станиславского? Не верю, ФОМ плохо считал, должно быть 171%...» - иронично написал петербуржец.

«Слабенько в этот раз. Могли бы как всегда, сразу 90 % заявить», - сарказм прослеживается и в следующем комментарии.

«Каким образом проводятся подобные опросы, и проводятся ли вообще? Удивительно стабильный рейтинг, даже войны и экономические пропасти не влияют», - удивляется пенсионер.

«В эти опросы давно никто не верит», - отметил студент.

«В Госдуме, поди, опрашивали?» - уточнил читатель.

«Какой рейтинг вырос? Это о чем? Они сами себя что ли в глазах народа подхваливают?! Рейтинг то упал наоборот, скоро будем просить его оставить свой пост. Санкции то не на президента валятся, а на народ, нам страдать и без штанов ходить!!!» - возмущен россиянин.

«Не сомневаюсь. Судя по пустым банкоматам - рейтинг вырос. Так сильно верят, что на всякий случай все деньги снимают», - иронично написал житель Казани.

«Это шутка? Или часть информационной спецоперации?» - уточнил сибиряк.

«А-ха-ха-ха-ха-ха.... Нет слов, одни эмоции. Совсем перестали бояться врать. Красиво рисуете господа!» - «похвалил» опросников читатель.