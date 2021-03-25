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Сегодня, в 17:05

«Северсталь» прекратила поставки в страны ЕС

Продукция компании перенаправляется на другие рынки сбыта

Фото: yandex.net

Компания «Северсталь» подтвердила прекращение поставок сталелитейной продукции в страны Евросоюза. Это связано с санкциями ЕС, наложенными на известных россиян, в том числе председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Об этом заявили изданию NEWS.ru в пресс-службе компании.

«Мы официально подтверждаем прекращение поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера, но при этом мы направляем наши товарные потоки на альтернативные рынки».

В условиях жёстких ограничений со стороны ЕС компания «Северсталь» все же не останавливает свою работу.

«У нас продажи и в Азии есть, на арабском Востоке, в Латинской Америки. В целом у нас гибкая сбытовая политика, мы оперативно перенаправляем товарные потоки. Всегда так было», — отмечают представители компании.

Санкции, которые ввела Европа из-за спецоперации России на Украине коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущую Ольгу Скабееву, главу «Роснефти» Игоря Сечина, ряда представителей российского бизнеса, в том числе Алишера Усманова.

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