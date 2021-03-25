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Ростуризм рассказал, куда россиянам ещё можно летать

Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла, хоть и не закрыли небо, также более не доступны для перелетов

Фото: Global Look Press

Российские туристы пока имеют возможность посещать такие страны как Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Вьетнам, сообщили в Ростуризме, а также «ряд других государств».

В ведомстве советуют по возможности отказаться от поездок в страны, закрывшие авиапространство для российских самолетов, а также рекомендовали всем туроператорам исключить эти направления из своих туров.

«Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла», — уточнили в пресс-службе Ростуризма (цитата по «Интерфакс»).

Напомним, что небо для российских судов уже закрыли все страны Евросоюза, США, Великобритания и другие страны, включая Болгарию и Молдову. Росавиация ранее посоветовала застрявшим в этих странах гражданам искать способ добраться до России самостоятельно и не ждать гуманитарных рейсов.

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