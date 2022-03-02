Россияне по-прежнему смогут заказывать и оплачивать товары и услуги в зарубежных компаниях

Покупка резидентами товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе, связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг по-прежнему возможно, утверждает Центробанк.

Указ президента РФ об ответных санкциях не устанавливает запрет на осуществление резидентами – физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми – платежей в пользу нерезидентов как в рублях, так и в иностранной валюте.