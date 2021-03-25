Профессор Вяземский: «Терпеть это уже хватит»

Мы продолжаем интересоваться мнением известных россиян о цене расплаты за спецоперацию на Украине.

– Я понимаю, придётся платить. Во что это нам обойдётся, не знаю, наверное, очень дорого, – отвечает «Собеседнику» ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский. – Во-первых, за всё в жизни надо платить, а во-вторых, рассчитываю, что эти западные ребята как-то все-таки опомнятся и с нами начнут разговаривать и вести переговоры. Они же издевались над нами давно: они прекрасно понимали, кто такой Путин и прекрасно понимали, что такое Россия. И они продолжали издеваться над нами. Думаю, они за это заплатят не меньше.

– Как расцениваете всё, что происходит на Украине?

– Как трагедию, к которой нас подводили, которую заставляют сыграть. И выхода у нас нет, жить хочется. Я давно ждал, когда нашему президенту всё-таки надоест все это издевательство и над нами, и над людьми Донбасса. Я думал, что это произойдёт раньше, но он [Путин] терпел, терпел, терпел. Терпеть это уже хватит, тем более что это уже очень опасно. Нам выбора не оставили: с одной стороны там [на Украине] люди неуправляемые, с другой стороны опереточный король президент Зеленский. Там Comedy Club идёт, причём он запросто может превратиться в Trezidi Club (отрезвлённый клуб – Ред.). Его [Зеленского] заявления по поводу атомных бомбардировок и его заявления по поводу разработки грязного урана – вот за это платить придётся намного больше.

– В чем причина конфликта России и Украины?

– США хотят уничтожить Путина и поставить на колени Россию, для этого они все и заварили. Прежде они делали это в Африке, теперь они решили все это сделать на Украине.

Ну, как-то не очень хочется платить, понимаете, тем более ещё ковид не кончился. И медицина у нас плохая, и хорошо бы на неё деньги бросить. И образование у нас очень плохое, там тоже денег нет, туда бы тоже средств забросить.

– Зато всегда есть средства на безопасность.

– Но тут выхода не было, понимаете. С одной стороны там люди неуправляемые, с какой стороны там опереточный король, президент Зеленский. Его Comedy Club запросто может превратиться в Trezidi Club. Заявления Зеленского в Мюнхене по поводу атомных бомбардировок и его заявления по поводу разработки грязного урана – вот за это, дорогой вы мой, платить придётся намного больше.

– Как долго затянется эта спецоперация?

– Не знаю, потому что на Украине масса оголтелых националистов, бандеровцев. Как их всех ликвидировать, я не знаю, – а задача вроде бы такая стоит. Если её нет, так все вернётся опять на круги своя. Я все-таки очень рассчитываю, что коллективный разум как-то сработает с той стороны, и с нами начнут разговаривать и вести переговоры.

Я когда-то с Лавровым под гитару песни пел – мы учились вместе – он на курс меня старше был. В последнее время с ним [Лавровым] никто ни о чём не разговаривает. Это тупая стена: его измученное лицо и уже не совсем понятно, он дипломат или кто? Если дипломат, значит, надо разговаривать, надо выступать. Ситуация очень тяжёлая.

– Вы продолжаете готовить выпуски программы «Умницы и умники»?

– Мы только что записали 12 программ, причём самое смешное, или, наоборот, самое грустное, что со следующей субботы по плану у нас должны идти состязания по теме 1942 года «Великая отечественная война». Мы это не планировали специально. Мы обязательно будем продолжать образование. Как когда-то сказал капитан 2-го ранга, который устраивал мне экскурсию на подводной лодке в Северодвинске, «Вы за нашу безопасность, Юрий Павлович, не беспокойтесь. У нас есть две болевые точки, две очень опасные вещи – это наше образование и медицина». Поэтому я ухожу на фронт, образования.

– На ком для вас держится мир?

– Мир держится на господе Боге – он его ещё как-то защищает, потому что эта сволочь под названием человечество, по-моему, с катушек слетело. Я думал, что мы прошли прививку после того, что люди устроили в XX веке, результатом чего стали жертвы более 100 миллионов. Сейчас выясняется, что прививка не работает. Люди Зеленского из «95 квартала» устроили танцы на грани III мировой войны, – заключил Юрий Вяземский.