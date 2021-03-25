Поддержка IT: налоговые преференции, отсрочка от армии и льготная ипотека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении ряда мер поддержки IT-индустрии в России на фоне глобальных санкций. Они направлены на поддержку российских компаний, а также на привлечение сотрудников в эту сферу.

Программистов и других работников IT правительство обеспечит правом на оформление льготной ипотеки, а также отсрочкой от армии (тем, кому ещё не исполнилось 27 лет) на время работы в российских компаниях.

Фирмы же, работающие над созданием отечественных приложений, получат дополнительные налоговые льготы. При этом все IT-компании полностью будут освобождены от уплаты налоговых сборов на прибыль на 3 года, а также от проверок со стороны ФНС.