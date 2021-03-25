Павел Лунгин: «Любой художник пытается остановить кровопролитие, это старая традиция»

Народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Павел Лунгин выразил «Собеседнику» свою позицию о военной спецоперации России на Украине.

– Потеря жизни человека и пролитая кровь - это самая большая беда, которая может быть, – заявил «Собеседнику» Павел Лунгин. – Любой художник и интеллигентный человек всегда пытается остановить кровопролитие – это старая традиция, и российская, и в СССР, мы стоим на гуманистических позициях. Если есть возможность, нужно идти на переговоры и останавливать это.