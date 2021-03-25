«Опять все на родственников будут оформлять»: в сети обсуждают закон, позволяющий ловить чиновников на коррупции

Совфед на заседании в среду одобрил закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.

Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.

Одобренный сенаторами закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.

Соответствующие изменения вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Они должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.

В соцсетях одобрили эту инициативу Совета Федерации. И даже предложили ее дополнить.

«...за последние три года...» Хотите жить в капиталистическом обществе, так делайте все по-капиталистически: налоговые преступления должны караться в зависимости от размера, но жестко, а проверки доходов должны осуществляться не за три года, а как минимум за 15 лет, лучше как в США - за всю жизнь», - написал читатель.

«Давно пора!» - поддержал сенаторов россиянин.

«Надо было случиться Украине, чтобы Совет Федераций принял закон в пользу госбюджета?» - не понимает москвич, почему это законопроект появился только сейчас.

«Опять все на родственников будут оформлять. Надо проверять все окружение», - уверен сибиряк.

«Согласен. А где жены, дети, родители, дяди, тети и вся родня чиновников до седьмого колена, любовниц и любовников тоже не забывайте!» - призывает читатель.

«Точно! А также их сожителей и родственников!» - вторит ему еще один комментирующий.