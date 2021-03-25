«Нам повезло, а кому-то - не очень». Как беженцы из ДНР и ЛНР обживаются в России

«Мои сейчас прячутся от снарядов»

Нельзя сказать, что возле подмосковного детского лагеря «Звонкие голоса», куда заселили 400 беженцев из ДНР и ЛНР, им ничего не напоминает о войне. На парковку у здания с мультяшными рисунками постоянно подъезжают машины полиции и Росгвардии. У местного журналиста попросили приземлить квадрокоптер: «Территорию не снимать!» По дороге сюда я встретил колонну военных грузовиков. После ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР поток эвакуируемых снизился. Но для тех, кто уехал раньше, путешествие в Россию обернулось приключением.

– Никто из нас не знал, где окажется. Нам еще повезло, мы в Подмосковье, здесь всё есть. А кого-то заселили в палатку у границы, – рассказывает Мария, которая вышла прогуляться в лес с коляской. В ней спит младенец. Рядом дочь постарше, школьного возраста. Семья одета и обута в гуманитарную помощь. – Самое ценное сейчас – это теплая обувь. Разбирают моментально. Что успеешь схватить – то твое. Коляску нам тоже уже здесь выдали. Детей в лагере очень много, половина. От двух месяцев до 18 лет. Сложнее всего далось ожидание на границе. Мы сидели 8 часов, пока решали, куда нас везти. Ребенок сложно перенес, кричал, но сейчас все нормально.