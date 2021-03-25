«Нам повезло, а кому-то - не очень». Как беженцы из ДНР и ЛНР обживаются в России
Те, кто был эвакуирован, понимают, что на новом месте им придется задержаться
Людей, эвакуированных из Донбасса, в пунктах временного размещения становится меньше. Правда, они не возвращаются обратно и находят себе другое жилье в России. Тоже временное, только подальше от границы.
«Мои сейчас прячутся от снарядов»
Нельзя сказать, что возле подмосковного детского лагеря «Звонкие голоса», куда заселили 400 беженцев из ДНР и ЛНР, им ничего не напоминает о войне. На парковку у здания с мультяшными рисунками постоянно подъезжают машины полиции и Росгвардии. У местного журналиста попросили приземлить квадрокоптер: «Территорию не снимать!» По дороге сюда я встретил колонну военных грузовиков. После ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР поток эвакуируемых снизился. Но для тех, кто уехал раньше, путешествие в Россию обернулось приключением.
– Никто из нас не знал, где окажется. Нам еще повезло, мы в Подмосковье, здесь всё есть. А кого-то заселили в палатку у границы, – рассказывает Мария, которая вышла прогуляться в лес с коляской. В ней спит младенец. Рядом дочь постарше, школьного возраста. Семья одета и обута в гуманитарную помощь. – Самое ценное сейчас – это теплая обувь. Разбирают моментально. Что успеешь схватить – то твое. Коляску нам тоже уже здесь выдали. Детей в лагере очень много, половина. От двух месяцев до 18 лет. Сложнее всего далось ожидание на границе. Мы сидели 8 часов, пока решали, куда нас везти. Ребенок сложно перенес, кричал, но сейчас все нормально.
Сейчас семья понимает, что уехала вовремя. За несколько дней они успели сначала сильно обрадоваться, потом сильно расстроиться. Новости о признании независимости со стороны России сменились новостями о начале военных действий.
– У меня остались родственники в Горловке – брат со своими. Мы уехали, а они остались. Сейчас прячутся от снарядов. Говорят, снаряды снова залетают на участок, как и раньше. Брату уже 46 лет. Воевать не собирается. Говорит, что без него разберутся. Больше всего эвакуированных из самого Донецка.
Многие уже разъехались
Одним из тех, кто эвакуировался в Россию, стал пенсионер Олег Леонидов. Свое 80-летие он встретил в поезде по пути из теперь уже признанной народной республики.
– Когда мы уезжали в Россию, были слышны выстрелы, разрывы снарядов. Соседний дом загорелся, но мой не пострадал. После начала активной стрельбы я пошел в военкомат. Там узнали, что мне 80 лет, и отправили домой. Когда появилась возможность эвакуироваться в Россию, которая нас радушно приняла, я быстро собрал сумку, взял самое необходимое и сел в автобус. Пенсионер уже получил приглашение переехать к знакомым в обычную квартиру. Из 400 человек, поселившихся в лагере, через несколько дней остались 360. Как говорят сотрудники на проходной, беженцы не задерживаются в санаториях и переезжают в квартиры к друзьям и родственникам. Плюс к этому в интернете появился проект «Карта помощи жителям Донбасса». Некоторые жители Подмосковья предлагают эвакуированным пожить у себя бесплатно. Через день в лагерь приезжает глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
– Привезли коляску, чайник, памперсы. Самое необходимое на первое время, – говорит градоначальница, обходя небольшие номера с кроватями, близко стоящими друг к другу. Помещения здесь все-таки рассчитаны на детей.
Готовятся к русской весне
Для сбора гуманитарной помощи в подмосковном Клину выделили большой зал в Ледовом дворце имени Харламова. Сейчас он весь заставлен ящиками с одеждой и игрушками. Три девушки сортируют вещи перед тем, как грузовик отвезет их в пункт временного размещения. В Подмосковье работает около 10 пунктов приема, но вещей постоянно не хватает.
– Как вы думаете, что нужно людям после эвакуации больше всего? Никогда не догадаетесь. Халаты. Мы получаем десятки заявок на халаты всех размеров. Люди собирались в спешке, брали самое необходимое. Никто не думал о вещах, связанных с комфортом. Еще посуда. Некоторых поселили в номера квартирного типа. Они могут сами себе готовить, – говорит волонтер Наталья, которая помогает беженцам в «Звонких голосах».
Многих тех, кто желает помочь, настораживают высокие требования к вещам. Одежду можно передавать только в товарном виде. Она должна быть абсолютно новой - в заводской упаковке, с обрезанными бирками. Это же относится и к другим предметам материальной помощи. Администраторы «Волонтеров Подмосковья» объясняют это угрозой распространения вирусной инфекции.
- Предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных норм, так как во временных пунктах размещения беженцев важно исключить любую вероятность распространения вируса или инфекции. Проводить дезинфекцию в сложившихся условиях не предоставляется возможным. На деле, правила оказались формальными.
- Выкладывайте все что есть, все пригодится, - говорят девушки, которые занимаются сортировкой. - Бывает, конечно, что кто-то приносит новые вещи, но редко. Наверное, это шопоголики, - шутят девушки.
По их словам, люди, эвакуированные из ДНР и ЛНР часто оставляют заявки на весенние вещи. Многие из них понимают, что возвращаться им придется не скоро.