«Люди сидят по подвалам, лечат сами себя». Жители Харькова рассказали об обстановке в городе

1 марта по интернету распространился ролик, на котором видно, что по центральной площади Харькова нанесен ракетный удар. После этого здание областной администрации оказалось частично разрушено.

Какой из противоборствующих сторон был выпущен снаряд, до сих пор неизвестно. После начала военной операции жители Харькова регулярно слышат сильные взрывы. Последние два дня, как они рассказали «Собеседнику», стали самыми страшными.

Местная жительница - дизайнер по имени Надежда может из окна наблюдать за столбами дыма. Ее окна заклеены скотчем крест-накрест.

- Это помогает уберечь стекло от осколков. Или, в случае слишком близкого взрыва - спасти от осколков нас, - делится она лайфхаком. По словам девушки, очереди в магазинах появились ещё на прошлой неделе.

- Люди выстраиваются в очередь в очень дорогой супермаркет. Своего рода «элитный», но он - ближайший. Там пекут хлеб. Еду быстро сметают с полок.

По словам другой харьковчанки - Юлии, среди ее знакомых есть пострадавшие.

- Знакомый парень погиб. Знакомая девушка жива, находится в Больнице скорой и неотложной помощи №4. Скорые сейчас работают. Приезжают на все вызовы, но, в основном, только на чрезвычайные ситуации.