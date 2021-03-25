«Люди сидят по подвалам, лечат сами себя». Жители Харькова рассказали об обстановке в городе
Знаменитый город на востоке Украины оказалcя на линии огня
1 марта по интернету распространился ролик, на котором видно, что по центральной площади Харькова нанесен ракетный удар. После этого здание областной администрации оказалось частично разрушено.
Какой из противоборствующих сторон был выпущен снаряд, до сих пор неизвестно. После начала военной операции жители Харькова регулярно слышат сильные взрывы. Последние два дня, как они рассказали «Собеседнику», стали самыми страшными.
Местная жительница - дизайнер по имени Надежда может из окна наблюдать за столбами дыма. Ее окна заклеены скотчем крест-накрест.
- Это помогает уберечь стекло от осколков. Или, в случае слишком близкого взрыва - спасти от осколков нас, - делится она лайфхаком. По словам девушки, очереди в магазинах появились ещё на прошлой неделе.
- Люди выстраиваются в очередь в очень дорогой супермаркет. Своего рода «элитный», но он - ближайший. Там пекут хлеб. Еду быстро сметают с полок.
По словам другой харьковчанки - Юлии, среди ее знакомых есть пострадавшие.
- Знакомый парень погиб. Знакомая девушка жива, находится в Больнице скорой и неотложной помощи №4. Скорые сейчас работают. Приезжают на все вызовы, но, в основном, только на чрезвычайные ситуации.
Юлия рассказывает, что людям с «обычными болезнями» сейчас трудно дождаться медицинской помощи.
- Трудно вызвать скорую - клиники заполнены. В основном, люди лечат себя сами по подвалам. Брат с женой и маленьким ребенком сидит в подвале. Мама тоже сидит в подвале своего дома. У неё больные почки, я сама искала ей лекарство и отправляла на такси. Часть лекарств я нашла в аптеке - просто позвонила врачу и он подсказал. Очень многие врачи сейчас работают на телефоне. Что-то из лекарств помогли достать соседи. Других вариантов нет.
По словам Юлии, 1-го марта был самый сложный день из всех: «Много взрывов».
- Мирные жители видят военных, но не общаются с ними, все прячутся. Это надо иметь железные нервы, чтобы подойти к людям с оружием, - говорит девушка.
У кондитера Раисы тоже есть знакомые среди пострадавших. На вопрос о том, что с ними случилось, она отвечает:
- А что может случиться при попадании бомбы в дом?
Женщина рассказывает, что в городе ощущается нехватка продуктов.
- Магазины, которые уцелели, пытаются работать. Карты принимают, но с продуктами проблемы. Многие стараются сейчас покинуть город. В первую очередь те, у кого есть дети.
Сегодня, 2 марта, из Харькова будут отправлены несколько поездов для тех, кто хочет перебраться ближе к западной части страны.