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«Цены выросли, а денег больше не стало»: В сети обсуждают высказывание Пескова о «гиперэмоциональной реакции потребителей»

Пресс-секретарь президента уверен, что «через несколько дней эмоции поутихнут»

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего.

«Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, ну, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков», - сказал Песков.

В соцсетях версию Пескова разнесли в щепки, потому что люди уверены, нынешний рост цен – это еще цветочки.

«Санкт-Петербург. Сегодня в супермаркете больше обычного народу, но не оптовики. Полки заполнены, все бренды туалетной бумаги присутствуют», - написал житель Северной столицы.

«Походу мы в начале этого театра абсурда. Самое интересное впереди...» - предрек россиянин.

«Хотел телевизор в спальню жене купить, чтобы сериалы на ночь смотрела: не успел -  подорожал на 40%, подожду, когда цена упадет», - рассказывает читатель.

«Господин Песков, а вы в курсе что цены каждый день растут, а вот зарплаты нет», - уточнил у пресс-секретаря Путина москвич.

«Это не психоз и не впрок, а реальное повышение стоимости на товары, при том, что зарплата не растёт с той же скоростью и накопления ограничены (а у кого-то их и вовсе нет). У кого-то доход снизился из-за остановки бизнеса и надежды на проценты, бонусы и премии. Так что всё это - не более чем желание сэкономить и купить то, что нужно, пока цены не взлетели до небес. Хотите пример? У меня телефон лежал в "избранном" за 44. Сейчас он 57», - рассказал свой пример сибиряк.

«Надо завтра в «Фикс прайс» зайти и купить 10 упаковок туалетной бумаги», - иронично отметил уралец.

«Через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и ещё «немного» вырастут цены», - предположил пенсионер.

«Да нет, Песков. Это не гиперэмоции, это опыт жизни людей в России и память предков!» - сказал дальневосточник.

«Если бы та каша, которая сегодня по 70 вчера не была бы по 60, возможно граждане и не были бы столь гиперэмоциональными. Ну, либо если бы коррекцию на инфляцию делали бы ежемесячно, а не раз в год. А то, что выходит: в феврале цены выросли, а денег больше не стало. Потом в марте выросли, потом... в декабре. А потом, «очень сильно» повысили МРОТ на значение в 2-3 раза меньшее, чем реальный рост цен», - напомнила Пескову девушка.

«Кто бы говорил... Что Песков может знать об этом?» - не понял читатель.

«Если б продукты буквально на глазах не дорожали, и не было бы такой реакции у всех», - завершил обсуждение россиянин.

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