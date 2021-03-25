Беглый преступник попросил вступиться за него Эльвиру Набиуллину

Махлай, с 1994 года проживающий в США, выразил недовольство решениями российских судов, признавших его и его соучастников виновными в крупном мошенничестве в составе организованного сообщества, нанесшем в России ущерб на 87 млрд рублей. В своем письме Махлай жалуется на плохую работу ЦБ РФ, который не защищает его интересы, и просит Набиуллину разрешить его проблемы с российским правосудием.

В 2019 году совладельцы ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, проживающий в США, его отец Владимир Махлай, обосновавшийся в Великобритании, и их зарубежные партнеры – граждане Швейцарии Эндрю Циви и Беат Рупрехт были заочно осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как было установлено в ходе следствия и подтверждено приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти, мошенничество осуществлялось в 2008-2011 гг. путем хищения экспортной продукции ТоАЗа, которая выводилась по заниженной на 20-40% цене на аффилированный швейцарский офшор, затем перепродавалась по рыночным ценам. Незаконно полученная таким способом маржа через сеть офшоров различных юрисдикций распределялась между членами преступного сообщества и направлялась на их личное обогащение. По приговору они заочно получили от 8,5 до 9 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил также гражданский иск миноритарного акционера ПАО «Тольяттиазот» – АО «ОХК «Уралхим» и обязал Махлая и других осужденных возместить потерпевшим ущерб – 77,3 млрд рублей самому «Тольяттиазоту» и 10,3 млрд рублей – «Уралхиму». Поскольку представители Махлая и других обвиняемых в суде не признали ТоАЗа потерпевшим, взыскателем ущерба как в свою пользу, так и в пользу ТоАЗа был назначен «Уралхим».

Помимо этого, в отношении Сергея Махлая и других фигурантов Следственный комитет РФ сейчас расследует еще несколько уголовных дел: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2012-2013 гг.

Поскольку добровольно возмещать нанесенный ущерб осужденные не стали, было начато исполнительное производство. В августе 2021 г. по решению Арбитражного суда Самарской области Сергей Махлай был признан банкротом, начата процедура реализации его имущества с целью его реализации для возмещения ущерба. Соответствующее заявление месяцем ранее подал «Уралхим» как взыскатель долга. Финансовым управляющим Махлая был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих, которого суд наделил правом действовать от имени Махлая. Оспорить решение суда о банкротстве Махлай не смог.

27 ноября по инициативе «Уралхима» и согласно решению Арбитражного суда Самарской области состоялось внеочередное общее собрание акционеров ТоАЗа. На ВОСА мажоритарным пакетом акций проголосовал Олег Егерев, в результате чего абсолютным большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании ТоАЗа и совета директоров предприятия. В новые органы управления вошли представители «Уралхима». Новое руководство предприятия сразу заявило о решительных действиях по пресечению деятельности криминалитета на ТоАЗе, о прекращении практики незаконного вывода денег с ТоАЗа и разрыве договора с фирмами, которые при прежнем руководстве, подконтрольном Махлаю, занимались широкомасштабным выводом средств.

В феврале 2022 года финансовый управляющий Махлая Егерев провел торги двумя пакетами акций ПАО «Тольяттиазот» (38% и 32%), номинальными держателями которых являлись четыре офшора, принадлежащие, как было установлено приговором по уголовному делу о мошенничестве, Сергею Махлаю. Победителем в обоих аукционах стало АО «Химактивинвест», входящее в группу «Уралхим», которое предложило лучшие цены.

Таким образом Сергей Махлай перестал быть мажоритарным бенефициаром ПАО «Тольяттиазот». Осуществляемые российской правоохранительной системой действия по взысканию ущерба он называет «рейдерской атакой», от которой он просит Эльвиру Набиуллину его защитить и для этого поправить работу ЦБ.

При этом, обращаясь к главе Банка России, Махлай не уточняет свой статус. В различных формулировках своего письма он говорит, что не является акционером ПАО «Тольяттиазот», что имущество, на которое наложено взыскание, ему не принадлежит, и что он также не является собственником иностранных офшорных компаний, у которых были куплены пакеты акций ТоАЗа. Свое преступление он называет «несуществующим» и «надуманным», а приговор – «незаконным», «гротескно-абсурдным». Здесь он прямо противоречит действительности и отрицает очевидное. Махлай пытается убедить главу ЦБ РФ в том, что пять лет расследования, которое вел Следственный комитет РФ, полтора года судебных заседаний, пятьсот томов материалов по уголовному делу, многочисленные документы и показания свидетелей, подтвердивших факты преступных действий Махлая – это все пустое, чья-то выдумка, а он невинно осужден.

Открещивается Махлай от своего имущества по понятной причине – он не согласен с приговором, отрицает свои преступления и не собирается возмещать ущерб. Но он противоречит сам себе. Когда Махлай отрицает причиненный им ущерб, он говорит, что у него нет имущества в РФ. Когда он хочет вывести свою собственность из-под взыскания, он охотно признает ее своей и пытается доказывать свои права в суде.

Так, например, Арбитражный суд Самарской области в январе 2022 г. рассмотрел жалобы Сергея Махлая и принадлежащих ему офшоров на действия финансового управляющего Олега Егерева, требовавших исключить имущество Махлая из конкурсной массы как ему не принадлежащее. На основе изученных документов суд отказал в удовлетворении жалоб и подтвердил наличие у Махлая всего того имущества, которое он то отрицает, то признает. Одновременно суд подтвердил, что Егерев правомерно голосовал на ВОСА акциями ТоАЗа.

А ранее, при рассмотрении иска жены Махлая Ирины Махлай о разделе имущества представитель Махлая подтвердил в Московском городском суде, что Махлай является бенефициарным собственником ПАО «Тольяттиазот», имеет 100-процентрые доли в многочисленных офшорах, на которые зарегистрированы акции ТоАЗа, Трансаммиака и Тольяттихимбанка, а также владеет прочим имуществом. Иск о разделе имущества был попыткой переписать его на жену Махлая и вывести из-под взыскания. В иске было отказано, с апелляционным определением по делу можно ознакомиться на сайте Мосгорсуда.

Все остальные доводы, которые приводит Махлай в своем длинном письме председателю ЦБ РФ, также были уже опровергнуты судами различных инстанций.

Однако личность Сергея Махлая может оказаться гораздо интереснее, чем кажется. Как ранее сообщалось, Сергей Махлай, проживающий в США с 1994 года, может являться завербованным сотрудником ЦРУ США, а его куратором от американского разведывательного ведомства стал кадровый офицер ЦРУ Алан Спиритус. В это трудно было бы поверить, если бы не некоторые факты. Сын Спиритуса Майкл Спиритус в инкриминируемый Махлаю и его соучастникам период занимал позицию финансового директора швейцарского холдинга Ameropa AG, принадлежащего вышеупомянутому Эндрю Циви. Спиритус-младший курировал восточноевропейские операции холдинга Ameropa. Именно через аффилированную с Амеропой Nitrochem Distribution Ltd., руководимую Беатом Рупрехтом, осуществлялись мошеннические схемы по незаконной перепродаже продукции ТоАЗа, имеющей для США стратегический характер.

ТоАЗ, как сообщалось, строился на деньги американского предпринимателя Арманда Хаммера, получившего репутацию «друга СССР». Стороны получили то, что хотели: СССР – крупнейшее в мире аммиачное производство и доходы с него, а США – сведения о распределении продукта среди оборонных предприятий СССР. Какие после горбачевской «Перестройки» были осуществлены дальнейшие договоренности между госструктурами США и установившим над ТоАЗом контроль семейством Махлаев, сегодня сказать трудно, однако американские налоговые органы до сих пор закрывают глаза на то, что Сергей Махлай, судя по фактам, не платит в США налоги со своего бизнеса. Напомним, американское налоговое законодательство обязывает своих граждан уплачивать налоги с деятельности всех принадлежащих им предприятий, зарегистрированных как в США, так и в любой другой стране мира.

Возможно, Сергей Махлай в противостоянии с российской правоохранительной системой борется не только за свои активы и доходы от незаконной деятельности, но вынужден исполнять свои договоренности с американскими госструктурами.