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Астролог Зараев, спрогнозировавший катаклизмы на Украине в 2022 году, назвал время окончания военной спецоперации

В ближайшее время, по расчётам Александра, мира не предвидится

Фото: Instagram

Ранее в интервью «Собеседнику» астролог Александр Зараев рассказал, что Украину в 2022 году ждут катаклизмы, до и в целом год будет весьма неспокойным. Мы решили узнать, что звезды говорят у о военной спецоперации, когда она закончится - собственно то, чего ждут все.

– Есть определённые циклы развития этносов и ситуаций в зависимости от того, когда они были –запущены. В этом смысле если вернуться к началу этой ситуации на Украине, то это 2003-2004 год, когда был выбран Ющенко после многократных майданов и Запад активно отстранял тогда Януковича. Это было 18 лет назад, началась идеологическая перестройка мозгов. 18 лет – это в астрологии так называемый Цикл Лунных узлов (носит выраженный кармический характер – Ред.). Мы говорим о том, что сейчас заканчивается Цикл Лунных узлов, они восстанавливаются и приходят в тоже самое положение, какое было в 2003 году.

Окончание этого цикла приходится на июнь и, по словам астролога, именно к этому времени можно рассчитывать на окончательное завершение военных действий. Самими жаркими, по словам Зараева, они будут во второй половине марта, после солнечного затмения — оно приходится на 30 апреля — можно рассчитывать на позитив в переговорах и первые положительные подвижки.

– Вторая половина года будет весьма динамичная, это будут последние полгода правления Байдена — он либо умрёт, либо уйдёт с политической арены в декабре и только после этого этого можно ожидать реальные перемены в отношении Запада к Украине, - прогнозирует астролог.

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