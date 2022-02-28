«Жириновский едва пыхтел и до ковида» : на съемках "60 минут" лидеру ЛДПР приносили стульчик

За состоянием здоровья Владимира Жириновского наблюдает вся страна. 75-летний лидер ЛДПР уже почти месяц находится в больнице с коронавирусом. За его жизнь борются врачи. Состояние политика до сих пор остается тяжелым. Как рассказали нам в телевизионной тусовке, проблемы со здоровьем преследовали Жириновского и до заражения коронавирусом, но он не обращал на них внимания.

Вождь ЛДПР в последние пару лет сильно сдал. Организм ослаб из-за диабета и других хронических болезней, которыми страдал политик. Скрывать проблемы Жириновский уже не мог. В его окружении все видели: Вольфовичу трудно.

- Владимир Вольфович регулярно приезжал на съемки программы «60 минут», - рассказали нам сотрудник одной из телевизионных программ. – Когда звучала команда «Мотор», Жириновский включался. Как только начиналась реклама, ему выносили стульчик, на котором он сидел. Выстоять всю программу он не мог физически. Он в последнее время действительно сильно ослаб. Очень трудно дышал. Даже стоя рядом с ним, можно было услышать, с каким трудом ему дается каждый вздох. Одышка жуткая! В общем, едва пыхтел он и до ковида.

- В это же время 77-летний Зюганов смотрелся более энергичным, - продолжает наш информатор. – Он заходил бодрячком в студию, со всеми здоровался за руку, разговаривал. Хотя он на два года старше Вольфовича. У Жириновского было минимум контактов. Ему было сложно выдерживать съемки: сил не было. А коронавирус только ухудшил его состояние.

Вчера прошла информация, что состояние Жириновского ухудшило: мол, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Впрочем, уже сегодня в ЛДПР эту информацию опровергли. По их словам, Владимир Вольфович постепенно приходит в себя.