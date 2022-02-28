Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:30

«Жириновский едва пыхтел и до ковида» : на съемках "60 минут" лидеру ЛДПР приносили стульчик

Владимир Вольфович уже давно испытывал большие проблемы со здоровьем

Фото: Global Look Press

За состоянием здоровья Владимира Жириновского наблюдает вся страна. 75-летний лидер ЛДПР уже почти месяц находится в больнице с коронавирусом. За его жизнь борются врачи. Состояние политика до сих пор остается тяжелым. Как рассказали нам в телевизионной тусовке, проблемы со здоровьем преследовали Жириновского и до заражения коронавирусом, но он не обращал на них внимания.

Вождь ЛДПР в последние пару лет сильно сдал. Организм ослаб из-за диабета и других хронических болезней, которыми страдал политик. Скрывать проблемы Жириновский уже не мог. В его окружении все видели: Вольфовичу трудно.

- Владимир Вольфович регулярно приезжал на съемки программы «60 минут», - рассказали нам сотрудник одной из телевизионных программ. – Когда звучала команда «Мотор», Жириновский включался. Как только начиналась реклама, ему выносили стульчик, на котором он сидел. Выстоять всю программу он не мог физически. Он в последнее время действительно сильно ослаб. Очень трудно дышал. Даже стоя рядом с ним, можно было услышать, с каким трудом ему дается каждый вздох. Одышка жуткая! В общем, едва пыхтел он и до ковида.

- В это же время 77-летний Зюганов смотрелся более энергичным, - продолжает наш информатор. – Он заходил бодрячком в студию, со всеми здоровался за руку, разговаривал. Хотя он на два года старше Вольфовича. У Жириновского было минимум контактов. Ему было сложно выдерживать съемки: сил не было. А коронавирус только ухудшил его состояние.

Вчера прошла информация, что состояние Жириновского ухудшило: мол, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Впрочем, уже сегодня в ЛДПР эту информацию опровергли. По их словам, Владимир Вольфович постепенно приходит в себя.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Политика 28 секунд назад

Друг Си нам поможет? Эксперт - о том, сможет ли Россия опереться на Китай

Политика 20 минут назад

Запад играет с Россией «в труса». Эксперт высказал свое мнение об экономических санкциях

Политика 27 минут назад

«Следите за своей речью, господа!» Медведев пригрозил Франции «настоящей войной»

Общество 39 минут назад

Страна под угрозой

Общество 1 час назад

Дирижер Валерий Гергиев уволен из Мюнхенской филармонии. Письмо властей города осталось без ответа

Политика 1 час назад

Правительство создает оперштаб против санкций. Его возглавят Мишустин, Собянин и Белоусов

Общество 2 часа назад

Китайский бизнес начал требовать от российских контрагентов 100%-ю предоплату

Общество 2 часа назад

Последствия обстрела Харькова. Фото и видео

Общество 3 часа назад

Война за бурлаковское наследство

Недвижимость 3 часа назад

Хуснуллин обещает попытаться спасти строительный рынок от обвала

Политика 3 часа назад

Главы ещё четырех регионов рассказали о погибших на Украине российских солдатах

Общество 5 часов назад

Власти советую не ждать гуманитарных рейсов, а выбираться из-за рубежа обходными путями

Политика 7 часов назад

Военная операция на Украине. День шестой. Онлайн (обновляется)

Общество 15 часов назад

Попавший в санкционный список ЕС журналист Красовский покинул совет фонда «СПИД.центр», чтобы не навредить НКО

Политика 16 часов назад

Пентагон заявил, что не видит реальных угроз со стороны России для стран, входящих в НАТО

Политика 17 часов назад

В новом санкционном списке Евросоюза 26 человек, включая Скабееву, Сечина, Красовского, Пескова, Прилепина

Общество 17 часов назад

«Танцует один, а платят за ужин все остальные»: в сети в бешенстве от повышения ключевой ставки до 20%

Политика 18 часов назад

Володин одобрил идею подготовки законопроекта об ответственности за «фейки о действиях войск РФ»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика