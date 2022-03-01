Война за бурлаковское наследство

Коль между своими вражда

Конфликт Бурлакова с дочерьми вышел на новый виток после того, как бизнесмен прекратил давать им деньги по первому требованию. Тогда Елена и Вероника просто прекратили общение с отцом, перестали отвечать на его звонки, а вдобавок еще и запретили общаться с внуками.

Причем, сначала у Бурлакова испортились отношения со старшей дочерью. Поэтому бизнесмен поначалу планировал сделать своей основной наследницей младшую дочь Веронику. Но после того, как Вероника вышла замуж во второй раз, с ней тоже отношения испортились. Новому зятю тоже понравилось бесконтрольно тратить деньги, плюс он начал прямо требовать у Бурлакова содержать его семью. Именно после появления второго зятя отношения между Бурлаковым и его дочерьми до предела накалились.

Затем Елена и Вероника пошли в контратаку – они попытались отстранить отца от управления своими активами. В какой-то момент они добились того, чтобы основные активы Бурлакова оказались в холдинге, который неподконтролен бизнесмену. Именно тогда сам Бурлаков оказался ограничен в средствах, потому что не мог полноценно управлять своими активами.

Можно сказать, что дочери Бурлакова наладили «безотходное производство». Даже сообщения отца шли в дело – Елена и Вероника пересылали их своим адвокатам, чтобы те использовали их в суде, добиваясь запрета на общение Бурлакова с внуками.

Конфликт развивался по нарастающей - и в последние годы жизни на Бурлакова совершили два покушения, которые, к счастью, закончились неудачей. Врачи, изучившие медицинские анализы бизнесмена, обнаружили, что вместе с пищей в его организм регулярно попадает мышьяк. А в ноябре 2018 года, когда Бурлаков на своем «кадиллаке» перемещался по Москве, неизвестный произвел в него три выстрела, но ни разу не попал. Сам Олег Бурлаков в частных разговорах не раз утверждал, что именно его бывшая жена и дочери организовали покушение на его жизнь, но никаких доказательств этого не приводил. В качестве мотива Бурлаков называл обыкновенные жадность и месть за то, что перестал содержать бывшую жену Людмилу и дочерей Елену и Веронику, а также потакать всем их «хотелкам».

Кроме того, по словам бизнесмена, именно бывшая жена вместе с дочерьми украли его деньги со счетов в иностранных банках. По его собственным словам, бизнесмен неосмотрительно оформил на Людмилу доверенность на право управлять банковскими счетами. В свою очередь, Людмила оформила аналогичную доверенность на их общую дочь, а та перечислила деньги на разные счета в разных странах. Еще при жизни Бурлакову с адвокатами удалось найти часть своих денег, но дальнейшему процессу помешала его смерть, случившаяся 21 июня 2021 года.

И дело о разделе имущества Олега и Людмилы Бурлаковых, и дело о хищении денег рассматривались в судах Монако. Поскольку Олег Бурлаков в последние годы жизни проживал в Монако, то свое последнее завещание тоже составил согласно праву Монако. Бурлаков принял решение лишить наследства своих дочерей от брака с Людмилой, а всю свою недвижимость, денежные средства и активы завещал своей сестре Вере Казаковой и ее супругу, а также своей младшей дочери Николь от Софии Шевцовой. Олег Бурлаков аргументировал такой свой поступок тем, что старшим дочерям от него нужны только деньги, а его наследство они за пару лет просто пустят по ветру.

Что касается бывшей жены, то Людмила Бурлакова с 2018 года и до момента смерти олигарха вела несколько судебных процессов против бывшего супруга, чтобы урвать себе что-то из его имущества.

Неудивительно, что смерть бизнесмена подстегнула и без того горячий конфликт. Сначала Людмила Бурлакова и дочери пожаловались, что не могут получить тело умершего. Затем официальная семья инициировала независимую экспертизу, чтобы проверить обстоятельства смерти Бурлакова. А затем его сестра Вера Казакова обвинила Людмилу Бурлакову & Co в том, что они незаконно завладели телом умершего, кремировали его и вывезли прах за границу. Хотя, по словам Веры Казаковой, ее брат Олег Бурлаков желал быть похороненным именно в России.

В связи с этим Вера Казакова направила в Следственный комитет и прокуратуру заявление с просьбой проверить, как проходило лечение Олега Бурлакова. И одновременно сестра Бурлакова направила заявление в прокуратуру подмосковного Одинцово с требованием дать правовую оценку действиям сотрудника морга медцентра «Лапино-4», в котором олигарх скончался во время лечения от коронавируса. Вера Казакова обвиняет сотрудников морга в том, что они отказались выдать ей тело брата, и в то же время незаконно отдали его представителям его жены Людмилы.