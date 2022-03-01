Война за бурлаковское наследство
История жизни и смерти российского олигарха Олега Бурлакова превратилась в самый настоящий детектив.
После смерти Бурлакова, который скончался в 2021 году от последствий коронавируса, детективная интрига закручивается еще сильнее, выяснили "Новые известия".
Семейный детектив
Олег Бурлаков при жизни с состоянием в $650 миллионов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России (№177 в списке Forbes). Кроме доли в Стройлесбанке, Олегу Бурлакову принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». Также СМИ много писали о принадлежавшей бизнесмену яхте Black Pearl («Черная жемчужина»), которая способна передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии. В июне 2021 года Олег Бурлаков скончался в подмосковной клинике «Лапино-4» на 72-м году жизни.
После смерти бизнесмена его наследники устроили настоящую свистопляску, передравшись между собой за наследство. Его сестра Вера Казакова обвинила бывшую жену с дочерями в том, что они незаконно забрали тело Бурлакова из морга. Кроме того, сестра заявила, что брат хотел быть похоронен в России, а бывшая жена и дочери отдали тело покойного на кремацию и вывезли прах за границу.
Дело в том, что у Бурлакова есть две дочери – Елена (1973 г.р.) и Вероника (1985 г.р.) – от первой жены Людмилы Бурлаковой (1951 г.р.). В последнее время бизнесмен жил в гражданском браке с Софией Шевцовой, которая чуть больше года назад родила бизнесмену дочь Николь. При этом с первой женой Бурлаков был в процессе развода, судебный процесс шел в Монако, но на момент его ухода из жизни еще не был завершен.
Отношения с первой семьей были не просто плохими, а еще и постоянно ухудшались. Что и неудивительно. Первая жена и две ее дочери привыкли сладко есть и пить за счет Олега Бурлакова, не отказывать себе ни в чем и вообще тратить деньги не глядя. Собственно, неумная тяга Людмилы Бурлаковой и ее дочерей к роскоши и привычка бесконтрольно транжирить деньги стали причиной множества скандалов - и в конечном счете привели к разводу. Удивительно, но заоблачные запросы Людмилы и ее дочерей оказалось трудно удовлетворить даже олигарху из списка Forbes.
При этом сам Олег Бурлаков много раз признавался, что у него плохие отношения с женой и дочерьми. О чем говорить, если дочери через суд добились запрета на то, чтобы Олег Бурлаков не мог общаться со своими внуками!
Бурлаков еще при жизни много раз говорил, что не хотел бы, чтобы его состояние досталось бывшей жене и дочерям Елене и Веронике, потому что они его за пару лет просто растранжирят на свои дорогостоящие прихоти. Кстати, ни Елена, ни Вероника не особо работали, зато швыряли направо и налево огромные суммы денег.
Коль между своими вражда
Конфликт Бурлакова с дочерьми вышел на новый виток после того, как бизнесмен прекратил давать им деньги по первому требованию. Тогда Елена и Вероника просто прекратили общение с отцом, перестали отвечать на его звонки, а вдобавок еще и запретили общаться с внуками.
Причем, сначала у Бурлакова испортились отношения со старшей дочерью. Поэтому бизнесмен поначалу планировал сделать своей основной наследницей младшую дочь Веронику. Но после того, как Вероника вышла замуж во второй раз, с ней тоже отношения испортились. Новому зятю тоже понравилось бесконтрольно тратить деньги, плюс он начал прямо требовать у Бурлакова содержать его семью. Именно после появления второго зятя отношения между Бурлаковым и его дочерьми до предела накалились.
Затем Елена и Вероника пошли в контратаку – они попытались отстранить отца от управления своими активами. В какой-то момент они добились того, чтобы основные активы Бурлакова оказались в холдинге, который неподконтролен бизнесмену. Именно тогда сам Бурлаков оказался ограничен в средствах, потому что не мог полноценно управлять своими активами.
Можно сказать, что дочери Бурлакова наладили «безотходное производство». Даже сообщения отца шли в дело – Елена и Вероника пересылали их своим адвокатам, чтобы те использовали их в суде, добиваясь запрета на общение Бурлакова с внуками.
Конфликт развивался по нарастающей - и в последние годы жизни на Бурлакова совершили два покушения, которые, к счастью, закончились неудачей. Врачи, изучившие медицинские анализы бизнесмена, обнаружили, что вместе с пищей в его организм регулярно попадает мышьяк. А в ноябре 2018 года, когда Бурлаков на своем «кадиллаке» перемещался по Москве, неизвестный произвел в него три выстрела, но ни разу не попал. Сам Олег Бурлаков в частных разговорах не раз утверждал, что именно его бывшая жена и дочери организовали покушение на его жизнь, но никаких доказательств этого не приводил. В качестве мотива Бурлаков называл обыкновенные жадность и месть за то, что перестал содержать бывшую жену Людмилу и дочерей Елену и Веронику, а также потакать всем их «хотелкам».
Кроме того, по словам бизнесмена, именно бывшая жена вместе с дочерьми украли его деньги со счетов в иностранных банках. По его собственным словам, бизнесмен неосмотрительно оформил на Людмилу доверенность на право управлять банковскими счетами. В свою очередь, Людмила оформила аналогичную доверенность на их общую дочь, а та перечислила деньги на разные счета в разных странах. Еще при жизни Бурлакову с адвокатами удалось найти часть своих денег, но дальнейшему процессу помешала его смерть, случившаяся 21 июня 2021 года.
И дело о разделе имущества Олега и Людмилы Бурлаковых, и дело о хищении денег рассматривались в судах Монако. Поскольку Олег Бурлаков в последние годы жизни проживал в Монако, то свое последнее завещание тоже составил согласно праву Монако. Бурлаков принял решение лишить наследства своих дочерей от брака с Людмилой, а всю свою недвижимость, денежные средства и активы завещал своей сестре Вере Казаковой и ее супругу, а также своей младшей дочери Николь от Софии Шевцовой. Олег Бурлаков аргументировал такой свой поступок тем, что старшим дочерям от него нужны только деньги, а его наследство они за пару лет просто пустят по ветру.
Что касается бывшей жены, то Людмила Бурлакова с 2018 года и до момента смерти олигарха вела несколько судебных процессов против бывшего супруга, чтобы урвать себе что-то из его имущества.
Неудивительно, что смерть бизнесмена подстегнула и без того горячий конфликт. Сначала Людмила Бурлакова и дочери пожаловались, что не могут получить тело умершего. Затем официальная семья инициировала независимую экспертизу, чтобы проверить обстоятельства смерти Бурлакова. А затем его сестра Вера Казакова обвинила Людмилу Бурлакову & Co в том, что они незаконно завладели телом умершего, кремировали его и вывезли прах за границу. Хотя, по словам Веры Казаковой, ее брат Олег Бурлаков желал быть похороненным именно в России.
В связи с этим Вера Казакова направила в Следственный комитет и прокуратуру заявление с просьбой проверить, как проходило лечение Олега Бурлакова. И одновременно сестра Бурлакова направила заявление в прокуратуру подмосковного Одинцово с требованием дать правовую оценку действиям сотрудника морга медцентра «Лапино-4», в котором олигарх скончался во время лечения от коронавируса. Вера Казакова обвиняет сотрудников морга в том, что они отказались выдать ей тело брата, и в то же время незаконно отдали его представителям его жены Людмилы.
Свой карман ближе, чем ребенок
На данный момент дочери Олега Бурлакова пытаются оспорить в суде его завещание в пользу его родной сестры Веры Казаковой и ее мужа, а также своей маленькой сестры по отцу Николь. При этом сама мать Николь, София Шевцова, с какого-то момента начала поддерживать сестер в процессе против своей собственной дочери. В чем причина? Не исключено, что в банальном подкупе – возможно, София Шевцова решила, что «свой карман ближе к телу» и ради своих корыстных интересов предала будущее своего ребенка.
Еще одна интрига – это российское завещание Олега Бурлакова. Незадолго до своей смерти, Бурлаков пытался оформить свое завещание согласно праву Российской Федерации. И, судя по его предсмертному признанию, ему удалось это сделать. Поэтому главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, где находится российское завещание Бурлакова?
При этом его дочери Елена и Вероника не желают, чтобы их иск рассматривался в юрисдикции Российской Федерации. Логика понятна – если всплывут факты об их истинных отношениях с отцом, если всплывет информация, что Олег Бурлаков считал их заказчиками покушения на себя, то никаких шансов оспорить завещание в пользу маленькой Николь у них нет. Поэтому дочери Бурлакова стремятся перевести рассмотрение иска в более удобную юрисдикцию, надеясь, что иностранный суд не обратит внимание на детали, на которые обязательно обратили во время судебного процесса в России. Кроме того, в иностранной юрисдикции есть надежда, что удастся скрыть информацию о том, что Бурлаков считал жену Людмилу, а также дочерей Елену и Веронику заказчика покушения на себя.
В любом случае, борьба наследников Бурлакова за наследство олигарха принесет еще немало скандалов и сенсаций.
По данным "Новых известий".