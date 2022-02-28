Власти советую не ждать гуманитарных рейсов, а выбираться из-за рубежа обходными путями

Росавиация призвала граждан России, которые застряли в третьих странах и не могут вернуться на родину, искать способы сделать это через третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией. В ведомстве не советуют рассчитывать на них, предупреждая, что организация гуманитарных рейсов может затянуться.

«Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы, — пишет пресс-служба. — Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным».

В качестве примера стран, через которые можно попасть в Россию, приводятся Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Катар и Турция. Также можно использовать наземный транспорт из Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.

Также Росавиация призывает россиян в ближайшее время отказаться от поездок за рубеж, если в этом нет необходимости.