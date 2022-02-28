Страна под угрозой

Несколько лет назад мы поверили западным странам, которые обещали, что ведут борьбу только против нашего руководства, а не против всего государства и народа. Но нас обманули. Они хотели поставить нас на колени — не получилось. Мы возродились, что не понравилось всемирной коалиции власти и богатства.

Тогда эта коалиция стала пускать слухи, будто наша нация кому-то угрожает. Мы, самая мирная нация в мире! И вокруг нас образовалось кольцо враждебных государств, которым Запад навязал свое духовное и, главное, военное господство. Наша свобода и независимость вновь оказались под угрозой.

Самое обидное: наш близкий сосед и, как мы считали союзник, тоже оказался в рядах этих врагов. Он за нашей спиной захотел заключить соглашение с Западом. Решил распространить свою власть на земли, которые принадлежать ему не должны. Наши соотечественники, проживающие на спорных территориях, оказались под угрозой геноцида — подвергаются преследованиям и даже гибнут. И все это под смехотворным предлогом усиления безопасности, как будто можно усиливать свою безопасность за чужой счет. Все это можно расценивать как прямую угрозу нашей стране.

Концентрация войск у наших границ все растет и растет. Нам твердят, что это не против нас, но мы уже не верим лживым словам. И если бы произошло военное слияние нашего соседа с нашими западными врагами, ущерб для нас оказался бы катастрофичным.

То, что происходит сейчас — это не война, а выступление наших войск, призванное не просто защитить отдельные страны, а обеспечить безопасность Европы и тем самым всех спасти.

...Если что, это краткий пересказ лицемерного воззвания Гитлера, зачитанного утром 22 июня 1941 года, уже после того, как он ночью без объявления войны напал на СССР.