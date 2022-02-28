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Сегодня, в 15:11

Страна под угрозой

Терпение не бесконечно. Нашу страну долго унижали

Фото: Global Look Press

Несколько лет назад мы поверили западным странам, которые обещали, что ведут борьбу только против нашего руководства, а не против всего государства и народа. Но нас обманули. Они хотели поставить нас на колени — не получилось. Мы возродились, что не понравилось всемирной коалиции власти и богатства.

Тогда эта коалиция стала пускать слухи, будто наша нация кому-то угрожает. Мы, самая мирная нация в мире! И вокруг нас образовалось кольцо враждебных государств, которым Запад навязал свое духовное и, главное, военное господство. Наша свобода и независимость вновь оказались под угрозой.

Самое обидное: наш близкий сосед и, как мы считали союзник, тоже оказался в рядах этих врагов. Он за нашей спиной захотел заключить соглашение с Западом. Решил распространить свою власть на земли, которые принадлежать ему не должны. Наши соотечественники, проживающие на спорных территориях, оказались под угрозой геноцида — подвергаются преследованиям и даже гибнут. И все это под смехотворным предлогом усиления безопасности, как будто можно усиливать свою безопасность за чужой счет. Все это можно расценивать как прямую угрозу нашей стране. 

Концентрация войск у наших границ все растет и растет. Нам твердят, что это не против нас, но мы уже не верим лживым словам. И если бы произошло военное слияние нашего соседа с нашими западными врагами, ущерб для нас оказался бы катастрофичным.

То, что происходит сейчас — это не война, а выступление наших войск, призванное не просто защитить отдельные страны, а обеспечить безопасность Европы и тем самым всех спасти.

...Если что, это краткий пересказ лицемерного воззвания Гитлера, зачитанного утром 22 июня 1941 года, уже после того, как он ночью без объявления войны напал на СССР.

Рубрика: Общество

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