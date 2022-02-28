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Последствия обстрела Харькова. Фото и видео

Уничтожено здание областной администрации, сообщается о жертвах

Фото: ГСЧС

Во вторник утром центр Харькова был обстрелян из ракет. Наиболее массированному обстрелу подверглась площадь Свободы - одна из крупнейших площадей в Европе. Там расположены здания Харьковской областной государственной администрации. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, есть попадания в здания оперного театра, филармонии и часть жилого массива. Спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о 20 погибших. Кто обстрелял центр города, неизвестно. Украинская сторона обвиняет в этом российских военных. Минобороны РФ не комментировало трагедию. «Собеседник» публикует фото и видео с места случившегося.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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