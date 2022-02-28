Во вторник утром центр Харькова был обстрелян из ракет. Наиболее массированному обстрелу подверглась площадь Свободы - одна из крупнейших площадей в Европе. Там расположены здания Харьковской областной государственной администрации. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, есть попадания в здания оперного театра, филармонии и часть жилого массива. Спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о 20 погибших. Кто обстрелял центр города, неизвестно. Украинская сторона обвиняет в этом российских военных. Минобороны РФ не комментировало трагедию. «Собеседник» публикует фото и видео с места случившегося.