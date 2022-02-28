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Попавший в санкционный список ЕС журналист Красовский покинул совет фонда «СПИД.центр», чтобы не навредить НКО

Ранее фонд лишился нескольких грантов, что журналист связал со своими политическими высказываниями

Фото: Instagram @krasovkin

Антон Красовский

Внесённый в санкционный список Евросоюза журналист Антон Красовский покинул совет фонда «СПИД.центр», сооснователем которого являлся.

«Я горжусь тем, что я оказался среди своих товарищей, с которыми знаком близко или не очень близко, и по которым шарахнула сейчас вся эта европейская машина. Но я не могу позволить, чтобы она долбанула по тысячам и десяткам тысяч людей, живущих с ВИЧ в нашей стране и нуждающихся в помощи. Я надеюсь, что меня поймут и мои коллеги на западе, и мои товарищи здесь, в России. Спасибо вам за поддержку. Или не за поддержку»

, — цитирует слова Красовского сайт «СПИД.центра».

Как пишет телеграм-канал «ПУЛ №3», журналиста внесли в список за то, что он «называл Украину русской землёй, очернял украинцев как нацию, угрожал вторжением».

Антон Красовский создал НКО помощи людям, живущим с ВИЧ, в 2016 году вместе с заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой. В 2019 год он передал должность директора Сергею Абдурахманову, а сам возглавил совет фонда. Он намеревался покинуть должность уже в 2021 году после ряда отклонённых заявок на гранты для НКО, которые связал со своими политическими высказываниями, но в организации настояли на том, чтобы Красовский остался.

Антон Красовский был уволен с прокремлевского канала KontrTV в 2013 году после камин-аута на фоне обсуждения законопроекта о «пропаганде гомосексуализма». В 2018 году он проводил кампанию по сбору подписей, чтобы стать кандидатом в мэры Москвы и тогда же заявил в эфире телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), что имеет положительный ВИЧ-статус.

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