Новый номер «Собеседника» вышел с картиной «Апофеоз войны» на обложке

Весь свежий номер «Собеседника» посвящен боевым действиям на территории Украины и их последствиям. На обложке - самая знаменитая картина Василия Верещагина «Апофеоз войны».

На наш взгляд, она полностью отражает настроение свидетелей и очевидцев того, что происходит на месте событий. Интервью и репортажи с их участием, можно найти на страницах номера.

Картина Верещагина была написана в 1871 году под впечатлением от восстания мусульман в китайской провинции, но сегодня снова стала актуальной. 23 февраля, за день до объявления военной операции, в Санкт-Петербурге был задержан активист Илья Любимов, который вышел на одиночный пикет с репродукцией «Апофеоза войны».

Оригинальное полотно находится в Третьяковской галере. На раме сделана подпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

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