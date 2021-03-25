«Настал момент истины». В Госдуме возмутились увольнением Гергиева из Мюнхенской филармонии

Вячеслав Володин высказался по поводу увольнения всемирно известного дирижёра Мюнхенской филармонии Гергиева. Спикер ГД РФ написал в своём Telegram-канале:

«Видимо, на Западе плохо знают Гергиева. Человека, обладающего твёрдой волей и характером. Именно он давал концерт, посвящённый памяти погибших в Южной Осетии и тем, кто поднимал из руин Цхинвал. Выступал под открытым небом в Пальмире. Тогда его спросили: «Зачем это нужно всем нам?» Он ответил: «Чтобы жить, чтобы помнить, кто мы и откуда. И людьми оставаться».

Совершенно очевидно: Валерий Гергиев не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины».

Политик считает, что сегодня настал момент истины. Каждый должен понимать, что в сложившейся ситуации «мы либо сплотимся вокруг страны» либо «потеряем себя». И хорошо бы всем почитателям зарубежных стандартов, от худруков до представителей шоу-бизнеса, «определится с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, в своём отношении к ситуации на Украине.