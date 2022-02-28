Китайский бизнес начал требовать от российских контрагентов 100%-ю предоплату

Китайские компании перестали давать российским бизнесменам товар в рассрочку, сообщает глава местного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко. По его словам, в связи с нестабильным курсом рубля они начали требовать полной предоплаты.

Он объясняет ТАСС, что ранее в соответствии с долгосрочными контрактами китайские предприниматели позволяли делать рассрочку в 30-45 дней, однако сейчас это грозит для них серьезными рисками, которых они намерены избежать: «Отправив контейнер с товаром и оценив его в долларах либо в евро, через 30-45 дней предприниматели могут увидеть, что сумма в рублях сильно изменилась».

Г-н Тыщенко также полагает, что оплата в относительно стабильных к рублю юанях может стать одним из выходов из этой ситуации. Представитель бизнес-ассоциации отмечает, что предприниматели ощущают «некую нервозность» в связи с положением дел и опасаются изменения ставок на ранее оформленные кредиты, либо же возврату оформленных кредитов. При этом он добавляет, что «в итоге все скажется на конечных потребителях».