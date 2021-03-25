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Елена Проклова «с ужасом восприняла войну»

Актриса на себе ощутила эффект санкций, но предложила «вытерпеть всё»

Фото: Global Look Press

Мы продолжаем интересоваться мнением известных россиян о цене расплаты за спецоперацию на Украине. Мир обложил Россию санкциями, которые уже отразились на инфляции. В магазинах все дорожает, об этом «Собеседнику» напомнила актриса Елена Проклова.

– Все эти сложности я уже вижу, подорожание идёт, в какой магазин не зайди – везде переоценка ценников, – делится с нами актриса. – Это не радует, поскольку пенсию из-за этой инфляции нам никто не повышает. (Пенсия артистки составляет 46 000 рублей – Ред.) Что делать, война – это такое страшное дело.

– Как вы её восприняли?

– Я с ужасом, честно говоря. Мне вообще казалось, что наше поколение всё самое сложное уже пережило. Я в юности думала: ой, бедные люди, Великую отечественную пережили, гражданскую войну и как им было это сложно.

А на нашу-то долю выпало всего больше в несколько раз.

И хотя есть какая-то закалка к сложным ситуациям, вроде бы мы умеем их преодолевать, а всё равно страшно. Страшно за детей, за страну, что её ждёт впереди. Конечно, очень хочется выдержать, выстоять, пройти это всё и идти дальше – Россия того стоит.

Что бы ни ждало нас впереди в результате этих санкций, имеет смысл вытерпеть всё ради того, чтобы наша страна была свободной и была в безопасности, чтобы никто не стоял у наших границ и не грозил завоеванием, – заключила Елена Проклова.

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