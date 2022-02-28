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Дирижер Валерий Гергиев уволен из Мюнхенской филармонии. Письмо властей города осталось без ответа

Мэр Мюнхена добивался от главного дирижера осуждения российского вторжения в Украину

Фото: instagram.com/v_gergiev

Главный дирижер Мюнхенской филармонии Валерий Гергиев отстранен от должности. Объявление об этом было опубликовано 1 марта на официальном сайте города Мюнхена.

«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет. Решение вступает в силу немедленно», — написано в объявлении.

Дело в том, что 25 февраля мэр Мюнхена Дитер Райтер направил письмо дирижеру, в котором призвал его осудить российское вторжение в Украину. И предупредил Гергиева, что если тот не озвучит свою четкую позицию до 28 февраля, то «он больше не может оставаться главным дирижером нашей филармонии».

Гергиев мэру не ответил, что и стало причиной его отстранения от работы.

«Я ожидал, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он этого не сделал. Однако в нынешней ситуации четкий сигнал для оркестра, его публики, общественности и городской политики был бы необходим, чтобы иметь возможность продолжать совместную работу. После того, как этого не сделано, остается только немедленная разлука», – объяснил мэр Дитер Райтер.

Валерий Гергиев – главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра. По версии «Российской газеты», Гергиев признан самым знаменитым осетином в мире.

Ранее сообщалось, что парижская филармония отменила концерты Мариинского театра. А театр Ла Скала в Милане также требует от Гергиева осудить российскую спецоперацию в Украине, угрожая разрывом.

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