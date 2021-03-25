Цена и фирма значения не имеют. Репортаж из магазина бытовой техники, который штурмуют россияне

После начала военной операции в Украине и стремительного падения курса рубля, россияне бросились скупать бытовою технику. Корреспондент «Собеседника» тоже поддалась всеобщему настроению.

Не то, чтобы у меня было много наличных денег или мало бытовой техники дома, но я решила, что покупка сейчас, пока цены не выросли, мне не помешает. У меня сломался пылесос и я ещё несколько дней назад заказала такую же модель с самовывозом, но времени доехать до магазина не нашла.

24 февраля магазин не поднял цены и в пятницу после работы в начале девятого вечера я поехала в торговый центр «Калейдоскоп» у станции метро «Сходненская». Обычно народу в магазине не много, процесс покупки быстрый, а тут была очередь. Менеджеры магазина сновали как пчёлки, но люди постоянно прибывали.

Никакой толкучки, выбивания товаров из рук и другой дикости в зале я не наблюдала. Единственное, не все желающие могли воспользоваться услугами консультанта, так как все менеджеры были заняты на кассах и на оформлении товаров.

– Ко мне кто-нибудь подойдёт в зал проконсультировать? – спросила одна покупательница.

– Извините, но нет. Все заняты, – пожал плечами парень в красной фирменной футболке.

Как я заметила, народ покупал в основном смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Причём ноутбуки брали даже малоизвестных китайских фирм, о существовании которых, например, даже не догадывалась и в лучшие времена даже бы не посмотрела в сторону этих товаров.

В очереди я провела полчаса и после похода в магазин задумалась о покупке ноутбука, решила прошерстить сайты интернет-магазинов. Разочарованию моему не было предела. Практически все модели по более-менее адекватной цене с хорошими характеристиками раскупили!

Если ещё неделю назад в интернет-магазине в ТЦ «Горбушкин двор», где я раньше покупала технику Apple, были Макбуки по 87 тысяч рублей (скорее всего, не Ростест), то теперь остались модели с теми же характеристиками по 125 тысяч. «Бронируйте и приезжайте, все очень быстро разбирают», – посоветовала девушка-оператор по телефону.

Спасибо, но я лучше как-нибудь в другой раз…