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«Вечерний Ургант» решено закрыть». Собчак рассказала, что ей известно о судьбе популярного шоу

Ранее Иван Ургант стал одной из первых знаменитых персон, которые призвали остановить боевые действия между Россией и Украиной

Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, с ссылкой на свои источники, о решении закрыть программу “Вечерний Ургант”

- По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть, - написала знаменитая ведущая в своем телеграм-канале. 

«Первый канал» немедленно отреагировал на эту новость. «Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от Модного приговора до Вечернего Урганта», — заявили в пресс-службе одного из главных медиа страны. 

На это Ксения Собчак ответила, что решение могло быть принято не каналом, а самой команды «Вечернего Урганта». «Внутри программы люди утверждают обратное», - ответила она на опровержение «Первого». 

Ксения Собчак близко знакома с Иваном Ургантом. Она не раз говорила, что им иногда приходится работать вместе на корпоративных мероприятиях. 

Ранее Иван Ургант стал одним из селебрити, которые высказались на тему остановки воценных действий на территории Украины. 24 февраля, после начала боевых действий со стороны России, он разместил в своём инстаграме черный квадрат с подписью «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».

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