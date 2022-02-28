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«В Украине погибают невинные люди»: Олег Тиньков выступил против войны

Бизнесмен считает, что государство должно тратить деньги на здравоохранение и науку, а не на военные операции

Фото: АГН "Москва"

Олег Тиньков

Основатель банка «Тинькофф», бизнесмен Олег Тиньков опубликовал в своем Instagram пост, в котором открыто выступил против «войны» (спецоперации российской армии в Украине). Он назвал это «недопустимым» и заявил, что там погибают «невинные люди».

«Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!» — говорится в сообщении предпринимателя.

Напомним, согласно сообщениям Минобороны РФ, российская армия не представляет никакой угрозы для мирного населения, и сосредоточена только на поражении военной инфраструктуры Украины, «неонацистов» и «бандеровцев», использует высокоточные средства доставки. В ведомстве также отрицают все случаи когда российские снаряды якобы попадают в жилые дома и в другие невоенные объекты.

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