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«Танцует один, а платят за ужин все остальные»: в сети в бешенстве от повышения ключевой ставки до 20%

Единственным плюсом в этом всем россияне видят то, что «телевизионным патриотам теперь в Италию или США уже не убежать, будут вместе с нами расхлёбывать»

Главная экономическая новость дня - Центробанк на экстренном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится в сообщении регулятора.

Проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», - сказано в релизе.

Напомним, что ключевая ставка - минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Сразу после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ипотечных кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%.

Впрочем, в соцсетях все равно радости мало, и люди ждут, что повышение ключевой ставки отразиться на ценах, в первую очередь на продукты питания.

«Осталось чуть-чуть и мечта «патриотов» сбудется! Нефть-100, доллар-100, осталось бензин по 100 дождаться! Ели, пили, веселились, посчитали - прослезилась! Жители сверхдержавы - должны сверхдержаться!» - саркастически написал читатель.

«Ну вот и приплыла мадам Набиуллина... И мы вместе с ней», - в шоке россиянин.

«До свидания курорты Турции, здравствуйте курорты Краснодарского края и Крыма!» - оптимистично заметил читатель.

«Я бы сказал, что вообще «До свидания, курорты», - прозвучал более реальный комментарий.

«Единственно хорошо, что телевизионным патриотам теперь в Италию или США убежать уже не получится, будут вместе с нами расхлёбывать», - нашёл хоть что-то позитивное в происходящем уралец.

«Если через несколько дней после начала «военной операции» такое происходит с деньгами, то такие «военные операции» точно не для российской экономики. Что же дальше?» - задался вопросом пенсионер.

«Я так понимаю, что на завтра рост цен произойдёт как минимум процентов на 25, раз ЦБ сделал ключевую ставку 20%?» - задаётся вопросами сибиряк.

«Кредитам пришёл логический конец», - сделал вывод экономист.

«Для тех, кто за военную операцию: теперь поняли, что поговорка - кто её ужинает, тот и танцует - устарела? Теперь танцует один, а платят за этот ужин все остальные», - пишет читатель.

«И тут мы снова возвращаемся к вопросу, почему до сих пор не арестована Набиуллина за подрывную деятельность? Или все согласовано?» - не понимает россиянин.

«Подбираемся к уровню Зимбабве...» - грустно завершил обсуждение нижегородец.

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