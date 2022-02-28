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Сегодня, в 13:59

РБК: Все импортеры алкоголя приостановили отгрузку из-за курса евро

Президент Simple ранее говорил, что евро выше 90 будет критической ценой для импортеров. Сейчас евро по 120 рублей

Фото: Global Look Press

Импортеры и дистрибьюторы зарубежного алкоголя временно прекратили поставлять клиентам свою продукцию из-за высокой волатильности на валютном рынке, пишет РБК со ссылкой на источник на ресторанном рынке. 

Один из рестораторов Станислав Лисиченко прямо написал о том, что один из крупнейших импортеров в России компания Simple «на неопределенный срок приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и физ лиц) в связи с резким скачком евро».

Это подтверждает и собеседник издания на алкогольном рынке. В самой компании это пока никак не прокомментировали.

Как отмечает РБК, глава Simple Максим Каширин ещё в январе говорил, что для импортеров курс дороже 90 рублей за один евро является критическим. Сегодня на Мосбирже евро торгуется в районе 120 рублей, а на пике доходил до 132 рублей — это связано с введенными Евросоюзом и США, а также многими другими странами санкциями против России, в частности, с заморозкой активов Центрального банка РФ.

Напомним, что торги были перенесены на 10 утра, а перед самым их началом ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 20%, обязав при этом компании-экпротеры продавать 80% валютной выручки.

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