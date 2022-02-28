Против войны России и Украины выступили 60% опрошенных. В какой-то момент мы заметили накрутки

24 февраля, после начала боевых действий на территории Украины, мы разместили опрос с предельно категоричной формулировкой «Вы за войну России с Украиной или против?».

Мы специально не конкретизировали, что имеется в виду - начало нынешней военной операции или гипотетическая возможность полноценной войны. Не уточняли - идет ли речь о Донецком и Луганском регионе или об общепризнанной территории Украины.

Это было сделано специально, чтобы узнать об общем и эмоциональном настрое читателей. Вот что показал опрос после голосования 10 тысяч человек.

Против - 60%

За - 35%

Мне все равно - 5%

Спустя три дня после старта опроса, форма для голосования начала вести себя странно. В ночь с 26 на 27 февраля мы заметили, что в опросе одномоментно участвовали 1500 человек. После этого соотношение результатов резко изменилось в пользу варианта ЗА.

Мы не исключаем, что накрутки проводились в пользу обеих сторон. Однако, и в самом начале голосования (до 100 человек) и в конце (более 10 000 человек) вариант “Против войны” уверенно лидировал.