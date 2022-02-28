Петиция «Против войны с Украиной» набрала миллион подписей

Антивоенная петиция, на сайте Change.org, которую создал правозащитник Лев Пономарёв* набрала более 1 миллиона голосов всего за четыре дня. Это рекордные показатели для интернет-сервиса, где люди могут подписываться в режиме он-лайн.

В петиции Пономарева под названием «Остановить войну с Украиной!» озвучены требования немедленного прекращения огня со стороны Вооружённых сил России и вывода их с территории Украины.

«Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны», - говорится в документе.

Ранее, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил, что если петиция наберёт миллион голосов, ее покажут Владимиру Путину.

- Могу сказать нашим слушателям – все эти петиции не напрасны. Во-первых, они докладываются отдельным образом, — я это знаю. Когда человек видит, что люди, особенно которые были ему лояльны все 20 лет, мягко говоря, выражают сомнения в правильности, я вас уверяю, на Путина и членов Совета безопасности это действует больше, нежели кадры из Тик-Тока. - уверен Венедиктов, - Это не то, что давление звонком Макрона или Байдена, но это работает. Это же новость – миллион. Ему точно это положат сверху в папку. Я Пескова знаю.

О начале специальной военной операции на территории Украины президент Путин объявил рано утром 24 февраля.

*Российские власти считают Льва Пономарева иностранным агентом