Нарушителей надо знать в лицо

Автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает использовать программу распознавания лиц для наказания пешеходов, по чьей вине случились ДТП.

Ради пары секунд экономии…

Госавтоинспецкия опубликовала годовую статистику ДТП за 2021 год. Потрясают некоторые цифры. Так, по вине водителей в прошлом году было совершено 33 тыс. аварий, а по вине пешеходов – около 18 тыс.

Представляете? Больше половины ДТП – по вине тех, кого при любой аварии мы привыкли считать исключительно жертвами. Причём, как уверяет автор проекта «20 идей по развитию России», согласно статистике, это не что-то из ряда вон, а вполне себе обычная ситуация: большинство фатальных ДТП регулярно случаются, оказывается, вовсе не по вине водителей авто, а именно пешеходов. К примеру, в 2017-м 2 335 пешеходов погибло по собственной вине, водители же были виновны в смерти 1 467 человек.

При этом самыми частыми причинами ДТП по вине пешехода, скажем, в 2020-м были следующие:

Переход через дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости;

Переход через дорогу в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрёстка;

Нахождение на проезжей части без цели ее перехода;

Переход дороги на красный сигнал светофора.

Аналогичные причины ДТП с участием пешеходов были и раньше. В России ведь почему-то всегда считалось, что ничего особенного, если ты, не дожидаясь зелёного света светофора, перебежишь дорогу. И многие таким образом не только сами экономят секунды, но ещё и детей с собой тащат через дорогу, подвергая жизнь малышей опасности и не думая о том, что приучают и их игнорировать ПДД. Не меньше и тех, кто предпочитает перебегать дорогу там, где ему надо, хотя переход может быть в паре десятков метров. И уж совсем безбашенные любят почему-то ходить по проезжей части, не обращая внимания на тротуар…

Кроме того, пешеходы за последние годы чётко усвоили: машина должна уступить им дорогу, и прут, не заботясь о том, насколько близко двигающийся транспорт. Только вот никак эти люди не могут усвоить, что автомобилю, да и водителю, нужно время, чтобы вовремя притормозить. И кто из водителей не матерился, резко тормозя, потому что из темноты в миллиметре от капота вдруг вынырнула едва различимая фигура?

В результате – авария, ранение, а иногда и гибель пешехода. И все – из-за нежелания пройти пару метров до безопасного участка, игнорирования правил дорожного движения или банального стремления сэкономить пару секунд. Нередко эта экономия приводит к гибели.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает способ, как заставить нарушителей уважать ПДД.

Как в Китае перевоспитали пешеходов

– Начиная с 2017-го во многих городах Китая широко внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями, – указывает на полезный иностранный опыт, к которому стоит присмотреться, Дмитрий Давыдов. – Например, в городе Шэньчжень работает система, которая автоматически штрафует пешеходов. Тот, кто попал на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получает сообщение на мобильный телефон со штрафом. Более того, на оживлённых перекрёстках Шэньчженя установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию и государственный идентификационный номер нарушителя. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной и через правительственный вебсайт. Таким способом власти пытаются пристыдить нарушителя.

Автор проекта «20 идей по развитию России» приводит цифры: за 10 месяцев работы система зарегистрировала 13.939 нарушений.

Ещё изобретательнее поступили в другом городе Китая – Цзинань. Там власти не сразу штрафуют нарушителей. После того, как камеры зафиксируют и вычислят нерадивого пешехода, его фотографии и личные данные также вывесят на всеобщее порицание, а вот дальше ситуация несколько иная. Полиция предложит нарушителю три варианта наказания: штраф (20 юаней, т.е. 220 руб.), получасовой курс по изучению ПДД или помощь полицейскому в регулировании движения в течение 20 минут. И ведь помогло: на примере одного из загруженных перекрёстков города статистика показала снижение нарушений с 200 до 20 в день.

В России тоже все получится

В России за нарушения пешеходами ПДД закон предусматривает:

предупреждение или штраф в 500 руб., если это не создало помех в движении;

штраф 1 000 руб., если помехи были созданы;

штраф может возрасти до 1 500 руб., если был причинён вред здоровью лёгкой и средней тяжести;

в случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до 7 лет;

виновный пешеход может быть также привлечён к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба.

Но, как доказывает статистика, меры, хоть и жёсткие, не очень действенные.

Власти решили сделать акцент ещё и на гражданскую сознательность, и не так давно Главное управление по обеспечению безопасности движения МВД РФ при поддержке Минпросвещения и Минтранса запустило всероссийскую социальную кампанию «Твой ход! Пешеход». Главная цель – развивать ответственность и понимание рисков среди пешеходов и водителей, воспитывать в них взаимное уважение.

Дмитрий Давыдов предлагает пойти чуть дальше и использовать уже хорошо зарекомендовавшую себя в розыске преступников систему распознавания лиц.

– Такие камеры, в первую очередь, стоит установить на оживлённых перекрёстках, и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов, – говорит автор проекта «20 идей по развитию России». – Если нарушение было зафиксировано впервые и не создало помех в движении, то в качестве профилактической меры и как альтернатива штрафу предлагаю отправить нарушителя на обязательное прохождение специально разработанного для этих целей онлайн курса по ПДД. В этом случае система может автоматически высылать нарушителю инструкцию по прохождению онлайн курса на базе правительственных электронных ресурсов и инструкцию по оплате штрафа (если он отказывается пройти курс в указанный срок). За любые последующие после прохождения курса нарушения предлагаю выписывать штраф.

Технически реализовать данное предложение просто: Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер (после Китая и США). Да и опыт использования уже большой: систему по распознаванию лиц МВД активно использует в борьбе с преступностью. А столичное правительство развивает проект по развёртыванию нейросети, которая будет получать данные с камер, обнаруживающих лица и фиксирующих различные инциденты и аварии. Этот опыт можно легко распространить на другие города.

– За последние десять лет последовательное массовое внедрение камер по автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей на территории всей страны приносит свои плоды. Аварийность в зонах наблюдения видеокамерами снижается. Расширение системы автоматической видеофиксации и на пешеходов выглядит логичным шагом на пути к снижению нарушений по вине этих участников дорожного движения, – уверен Дмитрий Давыдов.

Автор проекта «20 идей по развитию России» считает, что эта новация станет существенным сдерживающим фактором для пешеходов, и привычка переходить проезжую часть вне рамок ПДД будет постепенно искореняться. Если власти поддержат эту инициативу, на российских дорогах станет спокойнее и безопаснее.