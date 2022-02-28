Глава Совета по правам человека назвал пацифизм россиян «наивным» и призвал заблокировать Facebook на время «спецоперации»

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с заявлением и предложениями по поводу российской спецоперации в Украине.

Фадеев раскритиковал социальную сеть Facebook за ограничение доступа к информации.

«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы. Среди этих лиц есть и члены нашего Совета. С другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. Есть доказательства того, что часть этого контента лжива»

, – заявил Фадеев и предложил заблокировать соцсеть Facebook на территории РФ хотя бы на время проведения «спецоперации».

Также председатель Совета назвал наивными пацифизм россиян, объяснив, что старт «спецоперации» по обстрелу территорий Украины – это предотвращение более крупной войны.

«Размещение военных сил НАТО у наших границ – это подготовка к войне. Рано или поздно она бы началась. Страшнее, чем сейчас. НАТО – это военная наступательная организация, которая не цветники собирается здесь разбивать»

, – заявляет Фадеев.

Напомним, что сегодня прошла встреча делегаций Украины и России по урегулированию ситуации, где стороны озвучили свои требования и договорились о следующей встрече на польско-белорусской границе.