Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн

15:34 Украинская делегация отправляется в Гомельскую область для переговоров с Россией

14:59 Состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Беларуси

14:20. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что областной центр полностью контролируется силами Украины. Минобороны России не комментировала эти сведения.

13:56. УКРАИНА ПОДАЛА ПРОТИВ РОССИИ ИСК В ГААГУ

13:35. Украинские власти создали сайт 200rf.com, где можно найти данные о российских военнопленных. Минобороны РФ по-прежнему не комментирует и не подтверждает данные о погибших и плененных солдатах.

12:14. Ситуация в ДНР и ЛНР также остается неспокойной. В Донецке более 130 тыс. жителей города остаются без воды. Власти ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли три поселка в окрестностях Горловки из тяжелой артиллерии, раненых нет. В луганском городе Ровеньки произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива - местные власти обвиняют в этом украинскую сторону.

12:06. Прокремлевские СМИ анонсировали выступление Владимира Путина на тему «спецоперации» в Украине. Однако его спикер Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

11:57. Фото из Харькова. В городе идут бои между российскими и украинскими войсками.