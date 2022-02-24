Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн
РФ приехала на переговоры с Украиной, в Харькове - сильнейшие обстрелы за все время, Россию отключают от SWIFT
Четвертый день продолжается специальная военная операция на Украине, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Ее целью называется «защита жителей Донбасса от режима «нацистов». Точное число жертв неизвестно. Российское Минобороны отрицает информацию о военнопленных и погибших солдатах. «Собеседник» подтвердил как минимум два случая захвата российских военных - обоим не исполнилось и 22 лет. Против России продолжают вводить серьезные санкции. «Собеседник» ведет онлайн четвертого дня вооруженного конфликта, который Роскомнадзор запрещает называть «вторжением». Здесь хроника первого, второго и третьего дней «спецоперации».
_____________________________________________________________
15:34 Украинская делегация отправляется в Гомельскую область для переговоров с Россией
14:59 Состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Беларуси
14:20. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что областной центр полностью контролируется силами Украины. Минобороны России не комментировала эти сведения.
13:56. УКРАИНА ПОДАЛА ПРОТИВ РОССИИ ИСК В ГААГУ
13:35. Украинские власти создали сайт 200rf.com, где можно найти данные о российских военнопленных. Минобороны РФ по-прежнему не комментирует и не подтверждает данные о погибших и плененных солдатах.
12:14. Ситуация в ДНР и ЛНР также остается неспокойной. В Донецке более 130 тыс. жителей города остаются без воды. Власти ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли три поселка в окрестностях Горловки из тяжелой артиллерии, раненых нет. В луганском городе Ровеньки произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива - местные власти обвиняют в этом украинскую сторону.
12:06. Прокремлевские СМИ анонсировали выступление Владимира Путина на тему «спецоперации» в Украине. Однако его спикер Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.
11:57. Фото из Харькова. В городе идут бои между российскими и украинскими войсками.
11:40. Украинские власти опубликовали видео якобы удара турецкого беспилотника по российской технике в селе Чернобаевка Херсонской области. Минобороны России не комментировало случившееся.
11:29. Зеленский направил официальные письма в VISA и MasterCard с просьбой прекратить работу сервисов на территории России.
11:24. Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации.
11:23. Лукашенко признал удары с территории Беларуси по Украине. Он заявил, что причиной начала военной операции на Украине стала некая атака с её стороны.
10:44 Зеленский настаивает, что переговоры в городах Беларуси невозможны, поскольку часть атак поступала именно с территории РБ.
10:31 Российская делегация для проведения переговоров с Киевом прибыла в белорусский город Гомель. Ранее Украина не соглашалась на эту площадку для переговоров.
10:01 Захар Прилепин опубликовал в своем телеграм-канале видео с военными на технике с маркером «Z» в Харькове
9:32 ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона. Сообщается, что всего в Украине выведено из строя 975 объектов военной инфраструктуры.
7:15. Мэр города Василькова (Киевская область Украины) сообщила, что в результате попадания ракеты загорелась нефтебаза. Местные СМИ отмечают, что пожар на нефтебазе - экологическая катастрофа колоссальных масштабов.
7:00. Против России совместные санкции вводят ЕС и США.
Среди прочего, отдельные российские банки отключат от системы SWIFT. «Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на глобальном уровне», - говорится в заявлении. ЦБ РФ заморозят активы. Ограничения коснутся и обладателей так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам стать гражданами различных стран и получить доступ к их финансовым системам. Кроме того, на следующей неделе будет создана трансатлантическая целевая группа, которая обеспечит замораживание активов лиц и компаний, подпадающих под санкции. Среди них называются семьи российских чиновников.