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Вчера, в 20:04

Протесты в мире против военной операции России на Украине. Фотографии

Антивоенные марши прошли в разных странах мира: Германии, Чехии, Греции, Нидерландах

Фото: Global Look Press

Тысячи людей в разных странах мира в эти выходные вышли на митинги против так называемой «военной операции» России в Украине. Манифестации прошли в Берлине, Праге, Амстердаме, Риге, Таллине, Осло, Барселоне и других городах. Демонстранты требовали немедленного прекращения военных действий в Украине. В Париже акция протеста прошла перед посольством Российcкой Федерации. «Собеседник» публикует фотографии с маршей мира.

Фото: Global Look Press
Митинг в Берлине
Фото: Global Look Press
Митинг в Праге
Фото: Global Look Press
Акция в Бонне
Фото: Global Look Press
Минута молчания на чемпионате по гимнастике
Фото: Global Look Press
Протесты в Лондоне
Фото: Global Look Press
Акция в Кракове
Фото: Global Look Press
Митинг в Штуттгарте
Фото: Global Look Press
Протесты в Мадриде
Фото: Global Look Press
Акция в Ватикане
Фото: Global Look Press
Митинг в Брно
Фото: Global Look Press
Акция перед футбольным матчем в Гамбурге
Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн
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