Протесты в мире против военной операции России на Украине. Фотографии

Тысячи людей в разных странах мира в эти выходные вышли на митинги против так называемой «военной операции» России в Украине. Манифестации прошли в Берлине, Праге, Амстердаме, Риге, Таллине, Осло, Барселоне и других городах. Демонстранты требовали немедленного прекращения военных действий в Украине. В Париже акция протеста прошла перед посольством Российcкой Федерации. «Собеседник» публикует фотографии с маршей мира.