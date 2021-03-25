Фильтруем базар. В чем секрет самого дешевого колхозного рынка Москвы
«Собеседник» приценился к продуктам на самой бюджетной торговой площадке в Теплом Стане
Овощи, фрукты, рыба, орехи по приемлемой цене – таких мест в столице все меньше и меньше. «Собеседник» приценился к продуктам на самой бюджетной торговой площадке в Теплом Стане. Это колхозная ярмарка под брезентовыми шатрами, что в 150 метрах от одноименной станции метро. Здесь два павильона: один с овощами и фруктами, 2800 кв. м, другой – с морепродуктами, 800 кв. м. Время работы: круглый год.
Первый покупатель
– Обвешивают? – спрашиваю первого встречного с пакетами у контрольных весов на выходе из рынка.
– Когда как... – Покупатель представился Андреем. – Работаю рядом с этим рынком, у нас в Раменках цены в два раза выше. Сегодня хурму за 40 рублей брал. Отличная! – рекомендует Андрей. – Есть и по 25 руб., но ее нужно обрезать. Сегодня взял 2 кг мандаринов на 150 руб., в магазине они по 89 за кило. Гранаты – за 80 руб., цветная капуста за 55 – в «Перекрестке» она стоит 200. Ну и сухофрукты тут нормальные. Орехи грецкие по 400, у нас они по 650–700 руб. Картошка тут так же, как в магазине, стоит 65 руб.
– Почему тут так дешево?
– Скорее всего рядом тут «Фуд Сити» с плохой пропускной способностью, а тут работники сами привозят, метро рядом, и люди знают «Теплый Стан». Рознично-оптовая торговля, но там запутаешься на огромной площади, туда приезжаешь и теряешься, а тут все рядом – обошел два раза, попробовал, что понравилось, выбрал и купил. Манго дополнительно купил – дешево и сердито за 500 и два раза по 200. Вот вы в магазине купите все это за 900 руб.?
Повар Надежда
Вторую покупательницу, с которой поговорил, зовут Надеждой. Выяснилось, что приехала в Москву 7 лет назад, более двух лет берет овощи на этом рынке и уже доверяет его продукции.
– Я повар сама, часто тут покупаю овощи. Морковь, перец, зелень тут хорошие, – уверяет Надежда. – Капусту «Айсберг» в магазине за 150 руб. покупала за штуку, а тут она 40 руб. Рыбу тут можно подешевле взять, брала семгу по 800 руб/кг, в магазине она за 1500 руб. Огурцов за 50 уже нет, есть за 80 руб. В магазине они от сотни. Килограмм хурмы за 50 руб. – почти бесплатно, в магазине она очень дорогая. Даже картофель магазинный за 80 тоже не по карману. Летом ящиками покупала помидоры (в каждом по 11 кг) – по 300 руб. за ящик. Перед закрытием рынка можно вообще сэкономить. Однажды мне почти полный ящик шампиньонов за 100 руб. отдали.
Домохозяйка Анастасия
Третьей покупательницей оказалась домохозяйка Анастасия. Она в декрете, но приезжает и закупается для домашних. Тяжелые сумки с товаром отвозит на такси. Покупает овощи второго сорта, моет, режет, замораживает.
– Покупать муторно, но день потратишь, зато потом удобно, – говорит Анастасия. – Сегодня взяла перец по 30 руб., помидоры по 70, грибы по 100 и 8 кг цветной капусты по 45, яблоки разные по 40 и 50 руб., мандарины за 40 и гранат за 100 руб/кг. Полкило зелени (петрушка, укроп, кинза) за 350 руб. Второй сорт – это продукты, начинающие терять товарный вид. Помыла, обрезала и заморозила, для того чтобы потушить. Взяла сегодня овощей и фруктов на 2000 руб. – это очень дешево.
– Сейчас даже в «Пятерочке» продукты ужасно дорогие, – сетует Анастасия. – Да и те, что на прилавке лежат, уже надо на помойку выбрасывать, а они все держат. Сегодня так много купила, что даже такси вызвала. Тут выгодно покупать, даже деньги на такси окупятся. Пусть даже вторым сортом, но я же все это заморожу, потом для супов начинку буду вытаскивать потихоньку, зелень и прочее. Нравится, что вкус не теряется. Капусту не берите в магазине, она импортная очень горькая, с нитратами, которые убивают организм, – советует Анастасия. По ее сведениям, белокочанную капусту на «Фуд Сити» магазины покупают по 20 руб., выставляют по 60, картошку – по 18 руб. Масло и яблоки в 2 раза дешевле, чем в сетевых, овощи – в 3 раза.
Администратор
– У нас товар разный, и от этого идет ценообразование, –
– Цена формируется в зависимости от страны-производителя, – объясняет администратор колхозного рынка Александр Юрьевич. – География товаров: Чили, Уругвай, Парагвай, Турция, Китай, Испания, Перу, Бразилия, Таиланд, даже из ЮАР везут ананасы и кокосы. Есть высший 1-й сорт, а есть уже треснувший, лопнувший помидор, он идет 3-м сортом. Вот очень качественные помидоры, но цена на них уже высокая. Ценовой диапазон от 20 руб. до 350 руб. за килограмм – на любой кошелек. Манго 300 руб. за килограмм. Можно и по 50, можно и по 20 руб. найти.
Продавщица Светлана
Я взял помидоры – краснодарскую «Малинку», почти 2 кг за 250 руб. Два сочных испанских апельсина с тонкой шкуркой (160 руб/кг). И огурцы «из адыгейских парников Краснодара сорта «Кураж».
– Тут самые нормальные продукты, со вкусом и запахом, – нахваливает покупатель, видимо из постоянных. – За 100 рублей можно купить 3 кило перца, зафаршировать и поесть от души!
Светлана торгует тут 12 лет, помнит, что шатром его накрыли 7 лет назад, раньше были продуваемые палатки. Рынку 20 лет. Все эти годы, с ее слов, он остается самым дешевым рынком Москвы.
– Пропускная способность огромная, – продолжает хвастаться Светлана. – Сейчас только ягодки, а что будет летом! Такой поток покупателей, что две минуты поговорить не дадут. Тут все есть: клубника, черешня, вишня, малина, голубика из Краснодара, Ростова, Владимира и Рязани. Чтобы не толкаться, надо приходить в 7:00 либо в 20:30. Покупатели, что поблизости живут, ходят к нам через день и берут по полкило – и поесть, и в заготовки.
– Почему так дешево?
– 50% продукции едет к нам с оптового рынка «Фуд Сити», другая половина – из разных мест: летом ребята из Крыма привозят персики, из Краснодара – клубнику, из Молдовы – черешню и вишню, из Астрахани – помидоры, из Ростова и Волгограда – помидоры, огурцы. Вся зелень, которую хвалят, из Узбекистана и Азербайджана, оттуда же везут хурму, помидоры, огурцы, скоро оттуда будут поставлять виноград, черешню, персики, гранаты. Нагрузили фуру помидоров в Астрахани, приехали на Теплый Стан, сдали оптом. Мы мелкий опт, раскупаем и продаем.
– А хурма отчего такая дешевая, не брак ли?
– Верхний ящик может придавить товар, он становится 2-м или 3-м сортом – это не погнивший товар, а треснувший и лопнувший. Хурма у нас переспевшая, мягкая 1-го сорта по 50 руб., которую надо сразу есть. А то, что манго за 50 руб. – товар не 1-го сорта, он упал, поцарапался, или целый день покупатели щупали его, к вечеру он стал мягким и уже идет не по 300, а за 50.
Цены в сравнении
(По данным продавщицы Светланы)
- Яблоки 119,9 руб., у нас – 50 руб.
- Клубника 129,9 руб. за 100 г (1290 руб/ кг), у нас – 500 руб/кг
- Цветная капуста 299 руб/кг в магазине, на рынке – 50 руб.
- Помидоры из Азербайджана в магазине 499 руб/кг, я продаю их за 250 руб.
Куда звезды ходят
– Это рынок для пенсионеров. Они приезжают к нам со всей Москвы, – говорит продавщица Светлана. – Молодежь, в основном – с Юго-запада покупатели. Потому что у нас самая дешевая продукция. Нигде таких цен нет. У меня эти мандарины из Перу, там по 4 урожая в год, и зимой и летом по 200 руб.
На Даниловский рынок не ходят простые люди, как мы, с зарплатой по 70 тыс. Там закупаются люди из министерств, певцы, их охранники. Я была там, в ноябре увидела огурцы за 900, у нас они за 150. На соседнем Новочеремушкинском рынке – та же история, если не дороже. Мелкие огурцы по закупочной цене для сетевиков – очень дорого. Если они там есть, то стоят 500–600 руб. Сейчас маленькие огурцы хранятся намного дольше крупных. Недавно вынуждена была зайти в сетевой «Перекресток», взяла красную картошку за 89 руб/ кг, а на рынке у нас она 45 руб.
В общем, чудное место открыл я для себя в дорогущей столице. Закупаться продуктами теперь – только в Теплый Стан. Почему так нельзя сделать повсюду, по всей России – вопрос интересный...