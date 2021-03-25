Фильтруем базар. В чем секрет самого дешевого колхозного рынка Москвы

Первый покупатель

– Обвешивают? – спрашиваю первого встречного с пакетами у контрольных весов на выходе из рынка.

– Когда как... – Покупатель представился Андреем. – Работаю рядом с этим рынком, у нас в Раменках цены в два раза выше. Сегодня хурму за 40 рублей брал. Отличная! – рекомендует Андрей. – Есть и по 25 руб., но ее нужно обрезать. Сегодня взял 2 кг мандаринов на 150 руб., в магазине они по 89 за кило. Гранаты – за 80 руб., цветная капуста за 55 – в «Перекрестке» она стоит 200. Ну и сухофрукты тут нормальные. Орехи грецкие по 400, у нас они по 650–700 руб. Картошка тут так же, как в магазине, стоит 65 руб.

– Почему тут так дешево?

– Скорее всего рядом тут «Фуд Сити» с плохой пропускной способностью, а тут работники сами привозят, метро рядом, и люди знают «Теплый Стан». Рознично-оптовая торговля, но там запутаешься на огромной площади, туда приезжаешь и теряешься, а тут все рядом – обошел два раза, попробовал, что понравилось, выбрал и купил. Манго дополнительно купил – дешево и сердито за 500 и два раза по 200. Вот вы в магазине купите все это за 900 руб.?