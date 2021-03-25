Таланов Александр Вчера, в 17:16 Что происходит на Украине сейчас. Фото с мест событий Публикуем подборку фотографий с сайта информационного агентства «Униан» Фото: Янош Немеш / УНИАН Беженцы из Украины на границе со Словакией Фото: Янош Немеш Беженцы из Украины на границе со Словакией Фото: Янош Немеш Украинцы покидают страну Фото: Янош Немеш Украинские беженцы Фото: Вячеслав Ратынский В Житомире устанавливают противотанковые ежи Фото: Вячеслав Ратынский Противотанковые ежи на улицах Житомира Фото: Вячеслав Ратынский Баррикады на улицах Житомира Фото: УНИАН Дым над Гостомелем и Бучей Фото: Вальдемар Горлушко Повреждённый жилой дом на улице Лобановского в Киеве Фото: Вальдемар Горлушко Тот же дом в Киеве Фото: Евгений Колесник Разрушения возле повреждённого жилого дома на улице Лобановского в Киеве Фото: Янош Немеш Люди стоят в очереди перед областной станцией переливания крови в Ужгороде Фото: Александр Синица Люди прячутся в метро в Киеве Фото: Вячеслав Ратынский В укрытии в Киеве Фото: Виктор Ковальчук Люди ночуют в укрытии в школе в Киеве Фото: Максим Полищук Киев Фото: Александр Синица Военный автомобиль Национальной гвардии на Крещатике в Киеве Теги: #Россия-Украина Рубрика: Общество