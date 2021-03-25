Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 17:16

Что происходит на Украине сейчас. Фото с мест событий

Публикуем подборку фотографий с сайта информационного агентства «Униан»

Фото: Янош Немеш / УНИАН

Беженцы из Украины на границе со Словакией

Фото: Янош Немеш
Беженцы из Украины на границе со Словакией
Фото: Янош Немеш
Украинцы покидают страну
Фото: Янош Немеш
Украинские беженцы
Фото: Вячеслав Ратынский
В Житомире устанавливают противотанковые ежи
Фото: Вячеслав Ратынский
Противотанковые ежи на улицах Житомира
Фото: Вячеслав Ратынский
Баррикады на улицах Житомира
Фото: УНИАН
Дым над Гостомелем и Бучей
Фото: Вальдемар Горлушко
Повреждённый жилой дом на улице Лобановского в Киеве
Фото: Вальдемар Горлушко
Тот же дом в Киеве
Фото: Евгений Колесник
Разрушения возле повреждённого жилого дома на улице Лобановского в Киеве
Фото: Янош Немеш
Люди стоят в очереди перед областной станцией переливания крови в Ужгороде
Фото: Александр Синица
Люди прячутся в метро в Киеве
Фото: Вячеслав Ратынский
В укрытии в Киеве
Фото: Виктор Ковальчук
Люди ночуют в укрытии в школе в Киеве
Фото: Максим Полищук
Киев
Фото: Александр Синица
Военный автомобиль Национальной гвардии на Крещатике в Киеве
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Дмитрий Орешкин: Путин поставил на блицкриг

Общество 5 часов назад

Фильтруем базар. В чем секрет самого дешевого колхозного рынка Москвы

Политика 7 часов назад

Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова. Фоторепортаж «Собеседника»

Общество 8 часов назад

Протесты в мире против военной операции России на Украине. Фотографии

Общество 9 часов назад

В Петербурге антивоенное шествие разделилось по двум маршрутам

Политика 10 часов назад

Борис Немцов: Путин получит врага в виде Украины

Политика 10 часов назад

В России задержаны более тысячи участников акций протеста против военной операции

Политика 10 часов назад

Зеленский разъяснил, что встреча делегаций РФ и Украины пройдет у реки Припяти

Политика 10 часов назад

На брифинге Минобороны РФ Украину обвинили в использовании фосфорного оружия

Политика 11 часов назад

Украинский политик , «кум Путина» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в Киеве

Политика 11 часов назад

Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Политика 11 часов назад

В Новосибирске на антивоенной акции задержан 21 человек. У мемориала Немцову в Москве уже заполнены два автозака

Политика 12 часов назад

Виталий Кличко заявил, что российских военных в Киеве нет

Политика 12 часов назад

Украинская делегация выдвигается в Гомель на переговоры с российской стороной

Политика 13 часов назад

Украина направила иск против России в Международный суд ООН

Политика 14 часов назад

Германия и Швеция закрывают небо от российских самолётов

Политика 15 часов назад

Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почётного президента организации

Политика 15 часов назад

Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной

Общество 15 часов назад

«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика