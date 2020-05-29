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«А где теперь Кончиту Вурст смотреть?»: В сети позитивно отзываются о том, что наша страна больше не выступит на Евровидении

Россияне считают, что стране давно пора было выйти из этого «радужного» шабаша

ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.

Вещатели расценивают отстранение от конкурса «как неуместное политическое жертвоприношение» на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.

«Отстранение России - последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так, в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику», - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что это лишь два примера из множества, когда организаторы конкурса «необъективно и избирательно» подходили к толкованию термина «политика». Как отметили в ВГТРК, Радиодоме «Останкино» и на Первом канале, ЕВС исполняет волю Евросоюза, хотя половина членов Европейского вещательного союза - телеканалы и радиостанции стран, не входящих в ЕС.

ЕВС превратился в клуб, «участники которого находятся в неравных условиях», поэтому вещатели посчитали невозможным оставаться в нем дальше.

Заявление вещателей подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и представитель Радиодома «Останкино», генеральный директор-художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.

Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что Россия может «нанести ущерб» репутации Евровидения.

И это, пожалуй, тот случай, когда в соцсетях положительно восприняли как отстранение, так и выход телеканалов из ЕВС, несмотря на то, что первопричиной стали санкции против России за «специальную военную операцию» в Украине.

«Как можно «нанести ущерб» репутации этому музыкальному гей-параду?» - не понял читатель.

«Почему-то никогда не понимал Евровидения. Темный наверное», - рассказал о своих впечатлениях россиянин.

«А Кончиту Вурст где теперь смотреть?» - иронично отметил москвич.

«Выражу, наверное, мнение большинства российских людей о том, что слава богу, что наши государственные телеканалы выходят из этого содома с гоморрой», - написал пенсионер.

«Ну наконец-то! Что вообще Россия потеряла на этом «радужном» шабаше?» - рад произошедшему студент.

«Тем не менее, в воздухе висит естественный вопрос: а если бы санкций не было, то эти телекомпании и радиодом по-прежнему продолжали бы заливать в мозги россиян эту безнравственную жижу?» - на всякий случай задался вопросом уралец.

«Вообще не смотрела и не понимала тех, кто смотрит этот низкопробный конкурс. Теперь им скучно будет без нас, пропадет политическая составляющая», - считает девушка.

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