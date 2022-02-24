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«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом

«Собеседник» подтвердил личность солдата, задержанного украинскими военными

Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины объявили о задержании нескольких россиян, которые якобы управляли танком под Харьковом в ходе «специальной военной операции», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают местные СМИ, видеозаписи с «допросом» задержанных также опубликованы в соцсетях. Одного из них в разговоре с «Собеседником» опознал его знакомый.

На опубликованных кадрах молодой человек говорит, что служит в воинской части 02511 (город Каменка, Ленинградская область). Ему 21 год. 

— Мама, папа, я не хотел сюда ехать. Заставили, - говорит парень. 

«Собеседник» выяснил, кем является задержанный военнослужащий. Это Роман Г. из города Воронеж. В соцсети «ВКонтакте» он зарегистрирован под псевдонимом - Роман Романов. Однако, данные кэша ВК показывают, что фамилия совсем недавно была изменена. Кем - неизвестно. 

«Слишком плохой для этого мира», - пишет в статусе Роман. Рядом с его фамилией стоит эмодзи с изображением бомбы. Последний раз он был в сети 21 февраля. Страница парня закрыта, однако мы смогли получить несколько его фотографий и сравнить с молодым человеком, задержанным под Харьковом.

Фото: VK

Один из друзей Романа опознал его на видео. Он очень удивился тому факту, что молодой человек задержан под Харьковом.

— Я, честно говоря удивлен, что он там забыл!? Родственники его живут тут - в Воронеже, - рассказал знакомый Романа.

По его словам, в последние два года они довольно редко общались, но знакомый заявил, что Роман «слабо к армии относился».

— Он со всеми мирный был, - сказал источник «Собеседника».

Второго человека, снятого на видео украинскими военными, он не смог опознать.

Как выяснил «Собеседник», Роман Г. до службы в армии показывал неплохие достижения в учебе. Так, его фамилия есть в числе лауреатов конкурса чтецов 2012 года, который прошел в Центральной городской библиотеке им. А. Платонова Воронежа.

Как Роман Г. оказался в Харькове - неизвестно.

Фото: соцсети

Минобороны пока никак не прокомментировало эту историю. «Собеседник» направил запрос в российское военное ведомство. До этого министерство также ни разу не подтверждало сообщения о российских военнопленных.

Между тем, если верить украинским источникам, это уже не первый случай. В первый день вооруженного конфликта советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил фотографии пленных россиян в зоне военных действий. «Собеседник» нашел аккаунт одного из задержанных россиян во «ВКонтакте». Его зовут Рафик Р., ему 19 лет. Своим местом работы он указал «Вежливые люди/Война». Его мобильный телефон на момент написания заметки был недоступен. 

Судьба российских военнопленных неизвестна.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на Украине. Ее целью власти России называют «защиту жителей Донбасса» и освобождение страны «от нацистов». После начала «спецоперации» страны Запада ввели против РФ масштабные санкции, которые затронули и президента Путина.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге с предложением начать переговоры, чтобы «остановить гибель людей». В ответ в Кремле заявили о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.

Военная операция на Украине. День третий. Онлайн
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