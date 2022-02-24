«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом

Вооруженные силы Украины объявили о задержании нескольких россиян, которые якобы управляли танком под Харьковом в ходе «специальной военной операции», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают местные СМИ, видеозаписи с «допросом» задержанных также опубликованы в соцсетях. Одного из них в разговоре с «Собеседником» опознал его знакомый.

На опубликованных кадрах молодой человек говорит, что служит в воинской части 02511 (город Каменка, Ленинградская область). Ему 21 год.

— Мама, папа, я не хотел сюда ехать. Заставили, - говорит парень.

«Собеседник» выяснил, кем является задержанный военнослужащий. Это Роман Г. из города Воронеж. В соцсети «ВКонтакте» он зарегистрирован под псевдонимом - Роман Романов. Однако, данные кэша ВК показывают, что фамилия совсем недавно была изменена. Кем - неизвестно.

«Слишком плохой для этого мира», - пишет в статусе Роман. Рядом с его фамилией стоит эмодзи с изображением бомбы. Последний раз он был в сети 21 февраля. Страница парня закрыта, однако мы смогли получить несколько его фотографий и сравнить с молодым человеком, задержанным под Харьковом.