«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом
«Собеседник» подтвердил личность солдата, задержанного украинскими военными
Вооруженные силы Украины объявили о задержании нескольких россиян, которые якобы управляли танком под Харьковом в ходе «специальной военной операции», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают местные СМИ, видеозаписи с «допросом» задержанных также опубликованы в соцсетях. Одного из них в разговоре с «Собеседником» опознал его знакомый.
На опубликованных кадрах молодой человек говорит, что служит в воинской части 02511 (город Каменка, Ленинградская область). Ему 21 год.
— Мама, папа, я не хотел сюда ехать. Заставили, - говорит парень.
«Собеседник» выяснил, кем является задержанный военнослужащий. Это Роман Г. из города Воронеж. В соцсети «ВКонтакте» он зарегистрирован под псевдонимом - Роман Романов. Однако, данные кэша ВК показывают, что фамилия совсем недавно была изменена. Кем - неизвестно.
«Слишком плохой для этого мира», - пишет в статусе Роман. Рядом с его фамилией стоит эмодзи с изображением бомбы. Последний раз он был в сети 21 февраля. Страница парня закрыта, однако мы смогли получить несколько его фотографий и сравнить с молодым человеком, задержанным под Харьковом.
Один из друзей Романа опознал его на видео. Он очень удивился тому факту, что молодой человек задержан под Харьковом.
— Я, честно говоря удивлен, что он там забыл!? Родственники его живут тут - в Воронеже, - рассказал знакомый Романа.
По его словам, в последние два года они довольно редко общались, но знакомый заявил, что Роман «слабо к армии относился».
— Он со всеми мирный был, - сказал источник «Собеседника».
Второго человека, снятого на видео украинскими военными, он не смог опознать.
Как выяснил «Собеседник», Роман Г. до службы в армии показывал неплохие достижения в учебе. Так, его фамилия есть в числе лауреатов конкурса чтецов 2012 года, который прошел в Центральной городской библиотеке им. А. Платонова Воронежа.
Как Роман Г. оказался в Харькове - неизвестно.
Минобороны пока никак не прокомментировало эту историю. «Собеседник» направил запрос в российское военное ведомство. До этого министерство также ни разу не подтверждало сообщения о российских военнопленных.
Между тем, если верить украинским источникам, это уже не первый случай. В первый день вооруженного конфликта советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил фотографии пленных россиян в зоне военных действий. «Собеседник» нашел аккаунт одного из задержанных россиян во «ВКонтакте». Его зовут Рафик Р., ему 19 лет. Своим местом работы он указал «Вежливые люди/Война». Его мобильный телефон на момент написания заметки был недоступен.
Судьба российских военнопленных неизвестна.
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