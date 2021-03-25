Приостановка членства Российской Федерации в Совете Европы является хорошей возможностью восстановить ряд важнейших институтов как, например, возвращение смертной казни для опаснейших преступников. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что такая практика применяется в Китае и США.

«[Выход из Совета Европы] хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в России. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, к слову, активно применяется в Соединенных Штатах Америки и КНР», — заявил Медведев.

В комментариях под соответствующей новостью россияне в большинстве своем поддерживают предложение экс-президента РФ. В частности, некоторые высказали пожелание о том, чтобы данная мера наказания была распространена на «коррупционеров и казнокрадов».

«Вот уж от кого, от кого… Неожиданно»;

«Вот это я понимаю. Главное теперь сделать это»;

«Неужели он сказал что-то путное. Думал, не дождусь»;

«Дело говорит!»;

«Отлично, давно пора!»;

«Наконец то. Казнокрадов и коррупционеров давно пора к стенке»;

«Давно пора…»;

«Ну Медведев и разошёлся! Не ожидал от него!», — пишут в комментариях.