Инстаграм удалил страницу Рамзана Кадырова. В очередной раз

Инстаграм заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, у которого было около 9 млн подписчиков. Ранее он говорил об отправке чеченских солдат на так называемую «военную операцию» в Украине.

«К сожалению, эта страница недоступна», - говорится в аккаунте Ya_pomoshnik_kra_95, который ныне удален.

По данным ЧГТРК «Грозный», страница принадлежит советнику главы ЧР Умару Даудову. Однако именно с этой страницы выходил в прямой эфир сам Кадыров, там же, в основном, публиковались его фотографии и выступления.

— Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Инстаграм, включить монетизацию и заработать деньги. Но по всей видимости, ничего у тебя не получится. Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры, - прокомментировал случившееся сам Кадыров.

Аккаунт Кадырова блокируют уже во второй раз. Впервые это произошло в мае 2020 года. Тогда представитель соцсети отмечал, что страница главы Чечни была удалена из-за санкций в отношении него.

Ранее Кадыров заявил о развертывании чеченских войск в Украине. Глава республики также выступил перед строем военных. В своем обращении к солдатам глава Чечни потребовал от Владимира Зеленского извиниться перед Владимиром Путиным.

— Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений, - заявил Кадыров.

В Украине продолжается третий день «специальной военной операции». Общее число погибших в ходе вооруженного противостояния неизвестно.