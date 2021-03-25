«Финансовая устойчивость сохраняется»: Минфин успокаивает россиян из-за «мусорного» кредитного рейтинга РФ
Ведомство пишет, что правительство и ЦБ сохраняют контроль над ситуацией, а рейтинги обусловлены геополитикой
Правительство и Центральный банк справляются с экономической ситуацией и продолжают стабилизировать положение на финансовых рынка, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Минфина.
«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации», — говорится в релизе, посвящённом оценкам российской экономики, которые дают международные агентства на фоне вводимых санкций.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВВ- до BB+. Как объяснила газета «КоммерсантЪ», эта оценка соответствует «мусорной» позиции. В то же время позиции Украины на фоне войны в стране S&P понизила B до B-, то есть до преддефолтного состояния экономики.
Также агентство Moody’s заявляло о намерении пересмотреть российский кредитный рейтинг.
В Минфине объясняют всё это «геополитическими факторами».