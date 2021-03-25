Улицы Киева прямо сейчас: прямой эфир с камер видеонаблюдения

В Киеве третий день войны, которую российские власти называют «специальной военной операцией». По словам местных жителей и журналистов, в городе - неспокойная обстановка и по-прежнему слышны звуки боев. При этом многие люди принципиально отказываются покидать столицу Украины. Журналист Тимур Олевский, находящийся в Киеве, опубликовал фотографию ребенка, который заночевал в столичном метро. Городская подземка в настоящее время используется как бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко в субботу сообщил, что метро окончательно перешло в режим укрытия. Поезда ходить там не будут.

В интернете есть несколько трансляций с камер видеонаблюдения, установленных в Киеве. Судя по кадрам, в городе действительно напряженная атмосфера. На улицах практически нет людей, изредка проезжают автомобили. Пассажирский транспорт не ходит. На Майдане - пустынно. В комментариях к видео - ожесточенные споры о происходящем в Украине («Собеседник» не будет цитировать эти сообщения, чтобы не разжигать противостояние между людьми).