Ни одно государство не препятствует отключению России от платежной системы SWIFT. Об этом в субботу заявил Елисейский дворец. Таким образом страны Запада отреагировали на так называемую «специальную военную операцию», которую Россия проводит в Украине с 24 февраля.

— Дискуссии все еще продолжаются, но скоро увенчаются успехом, — сообщили во дворце.

«Собеседник» разбирается, чем России грозит отключение от SWIFT.

О чем речь?

SWIFT — это система передачи межбанковских платежей, названная в честь одноименной международной организации, которая ее контролирует (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). С помощью этой системы можно совершать платежи и обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet (она работает по тому же принципу, что и интернет).

Среди международных банковских систем SWIFT - самая массовая. Она позволяет организациям из разных стран мира быстро и безопасно обмениваться друг с другом платежами. В 2020 году через платформу ежедневно отправлялось около 38 млн сообщений. Каждый год с помощью этой системы перечисляются триллионы евро.

Головной офис платежной системы находится в городе Ла-Юльп близ Брюсселя. Россия входит в пятерку крупнейших пользователей. Около 300 банков и финансовых учреждений РФ используют SWIFT для межбанковских переводов.

Не следует путать эту систему с платёжными средствами вроде Visa или MasterCard. Она осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

Альтернативой могут являться системы дистанционного банковского обслуживания или телекса (разновидность телеграфной связи с идентификацией абонентов). Однако такие переводы не защищены и проходят дольше, чем сообщения по системе SWIFT (до нескольких часов вместо нескольких секунд). Многие банки отказались от телекса, сочтя его устаревшей системой.

Чем грозит отключение страны от SWIFT?

Отключение от SWIFT довольно серьезно изолирует отечественную банковскую систему. Если российским банкам запретят пользоваться платформой, им будет сложнее получить доступ к финансовым рынкам по всему миру. Тогда российским компаниям и частным лицам будет гораздо сложнее покупать и продавать товары, а также брать кредиты и инвестировать за рубежом.

Ограничение доступа сильно ударит по каждому жителю страны. Граждане не смогут переводить средства за границу, а малый бизнес лишиться возможности расплачиваться с зарубежными поставщиками.

После отключения доступа к SWIFT последует «эффект домино». Начнутся перебои с импортом и экспортом, произойдёт падение рынка акций - инвесторы наверняка начнут распродавать российские ценные бумаги. А это отразится на всей отечественной экономике, а значит - снова ударит по простым жителям. В России могут вырасти цены, национальная валюта сильно обесценится. Случившееся принесет проблемы и обладателям российских кредитных и дебетовых карт за границей.

В истории мира уже есть прецеденты отключения от SWIFT. В 2012 году именно это и произошло с Ираном, когда его банки потеряли доступ к платформе в рамках санкций Европейского союза (они были введены из-за ядерной программы исламской республики). Доступ к системе был приостановлен в период с 2012 по 2016 год.

В 2014 году после присоединения Крыма России уже угрожало отключение от SWIFT. Тогда экс-министр финансов Алексей Кудрин подсчитал, что подобный шаг может сократить валовой внутренний продукт страны на 5% за год. В 2017-м глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, если РФ отключат от платежной системы, «холодная война покажется детской забавой».

Впрочем, на внутренние платежи отключение от SWIFT никак не повлияет.

Насколько реально отключение России от SWIFT?

Неизвестно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к отключению России от международной межбанковской системы уже началась.

— Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия - от президента Украины до атташе в украинском посольстве, - заявил Кулеба.

Однако, отключение от SWIFT повлияет на экономику не только России, но и Европы. Дело в том, что Европа использует эту систему для отправки платежей за российский природный газ, необходимый ей для обогрева домов и электростанций. Таким образом, запрет SWIFT может поставить под угрозу поставки в разгар зимнего отопительного периода. Правда, до него остается около довольно много времени, которое ЕС может потратить на поиск других вариантов.

SWIFT существуют альтернативы. Например, Россия и Китай используют свои собственные системы, работающие аналогичным образом, но они не пользуются мировым успехом.

От идеи изолировать Россию от крупнейшей международной системы вероятнее всего откажется и сам SWIFT. Это частный кооператив с штаб-квартирой в Бельгии, который контролируется сразу 10 центробанками развитых стран. Кроме того, Россия платит комиссию за каждую транзакцию. Отключение одного из самых крупных пользователей приведет к потере дохода компании.

Однако, история с Ираном показывает, что подобный вариант не является совсем уж фантастичным.