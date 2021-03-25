Александр Проханов: «Атака на Украину как фатальное торжество русской истории»

На третий день спецоперации на Украине мир пригрозил России невиданными санкциями: лишением шенгенской виз, крахом рубля, дефицитом импорта и инфляцией со снижением качества уровня жизни. О расплате за спецоперацию на Украине мы спросили публициста Александра Проханова.

– Всем готов пожертвовать, если это угодно. – ответил «Собеседнику» главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. – Всё, что сейчас произошло – это фатальное движение русской истории. Русская история торжествует над всем насилием, которое совершилось над ней в 1991 году. Великую советскую имперскую цивилизацию расчленили, её четвертовали на эшафоте. А эти члены отсеченного огромного тела стремятся воссоединиться, воссоздаться. И сегодняшний процесс – это восстановление исторической справедливости. Причём. не в этическом смысле, а в метаисторическом.

Насилие над историей возможно, но история стремится этому насилию противодействовать. И сегодняшняя атака на Украину – не борьба с националистами украинскими, это не защита убиваемых на Донецке, это восстановление вот этих разорванных сухожилий русской истории. Поскольку я верую в историю, являюсь историческим проповедником, я знаю: против неё бессмысленно действовать. Все эти санкции и бесконечные лишения и Шенгена, и поездок за границу, и вкусных пирогов, корпоративов, и наш чудесный шоу-бизнес – всё это такие мелочи по сравнению с историей. Я слуга и раб истории, я её творец, – заключил Александр Проханов.