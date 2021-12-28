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В КС допустили возрождение смертной казни, российские миллиардеры становятся все богаче: главное к 29 декабря

Коротко о главных новостях к утру среды

Фото: Global Look Press/pixabay

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил, что в России могут возродить смертную казнь. Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда. Зорькин напомнил, что в России с 1996 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни, который был введён в силу обязательств, взятых при вступлении страны в Совет Европы. Он был подтверждён решениями КС, но формально суд смертную казнь не отменил и вопрос о ее возвращении неоднократно поднимался в парламенте. По его словам, вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства и многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания «уверенного в себе правопорядка».

По данным Forbes за 2021 год большинство российских миллиардеров из списка богатейших людей планеты увеличили свои состояния, суммарно они разбогатели на $101,39 млрд. Самыми успешными из них оказались создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния Дурова выросла на $13,81 млрд благодаря размещению облигаций Telegram, что позволило привлечь на рынке $1 млрд. Стоимость Wildberries увеличил успешный выход на биржу ее главного конкурента Ozon. Благодаря этому состояние её владелицы увеличилось на $11,92 млрд.

Госдеп США осудил решение о ликвидации правозащитного и просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом) и призвал российский власти положить конец притеснениям независимых организаций по защите прав человека. «Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», – цитирует Reuters пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. 

В США скорость распространения коронавируса достигла рекордных значений за всю пандемию из-за омикрон-штамма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составило 254 496, что превысило рекордные показатели января текущего года, когда в среднем фиксировались 251 989 случаев инфицирования за 24 часа. По словам эксперта из Брауновского университета, январь будет очень тяжёлым месяцем и стоит готовиться к тому, что будет много заболевших. Особенную опасность это представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался, добавил он. 

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